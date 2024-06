O emocionante filme que se tornou a surpresa do ano na Netflix: é um sucesso mundial

Assim como você pode encontrar romance, mistério, suspense e ação na lista de filmes e séries da plataforma Netflix, existem produções com humor ácido que vão te prender. O título da produção é ‘Uma herança inusitada’, de origem polonesa e tem uma duração de uma hora e trinta e quatro minutos.

Estreou na gigante da N vermelha no dia 19 de junho e é um filme excêntrico e cheio de enigmas que deve estar na sua lista para assistir no fim de semana ou quando quiser relaxar no seu sofá.

Este filme é dirigido por Sylwester Jakimow (Amigos Forever) e escrito por Łukasz Sychowicz (The Office PL), o filme aborda uma experiência intrigante de uma família confrontada com uma série de enigmas para acessar a fortuna de seu falecido e excêntrico parente.

É uma combinação de drama, mistério e comédia que promete manter os espectadores tensos enquanto a família luta para superar suas diferenças.

Um milionário que testa sua família

"Após a morte de seu tio bilionário, esta família deve resolver os enigmas que abundam na mansão para conseguir ficar com parte de sua fortuna", diz a sinopse oficial na Netflix.

Segundo o portal Infobae, ‘Uma herança inusitada’ gira em torno da inesperada morte de um milionário inventor e apresentador de concursos. A família, desejosa de obter parte de sua herança, se reúne na mansão do falecido. Para surpresa deles, o falecido, conhecido por seu caráter extravagante, deixou um último desafio: uma série de enigmas e tarefas que devem ser resolvidos para ter acesso à fortuna.

A trama destaca a complexidade das relações familiares e como, diante do desejo de obter uma herança, esses laços quebrados são postos à prova. Os membros da família encontrarão necessário trabalhar em equipe para superar as tarefas e enigmas, o que poderia levá-los a reconciliar suas diferenças.

O elenco é composto por conhecidos atores como, Maciej Stuhr (Anjo da Morte), Gabriela Muskala (Os Palhaços), Franek Slominski, Józefina Karnkowska e Joanna Trzepiecinska.