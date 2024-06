Netflix: 3 séries para inspirar antes da Olimpíada de Paris começar

Netflix entra no clima da Olimpíada de Paris e estreia a série O Retorno de Simone Biles

A Netflix também entrou na onda da Olimpíada de Paris e colocou no catálogo três séries para inspirar quem ama esporte antes da competição começar.

Segundo a plataforma, as produções acompanham os bastidores da preparação de alguns dos atletas mais talentosos e vitoriosos do mundo.

Confira abaixo os detalhes e a data de lançamento na plataforma!

O Retorno de Simone Biles

Em julho, antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris, a Netflix estreia a primeira parte desta série que reúne detalhes importantes sobre uma das maiores atletas da atualidade.

Mostrando que ninguém é de aço, a série inédita escancara a batalha pessoal com a saúde mental e a decisão de se retirar das competições, até o momento em que Simone decide reconstruir seu caminho na ginástica do zero, voltando a competir em Paris.

Sprint

A série que chegou na plataforma no ano passado ganhou uma 2ª temporada mostrando como os melhores velocistas do mundo se preparam para competir nos Jogos Olímpicos de Paris.

A produção conta com apenas quatro episódios de quarenta e cinco minutos. Mas, ainda é possível assistir a 1ª temporada com seis episódios.

Basquete na Netflix

A série Seleção Masculina de Basquete dos Estados Unidos acompanha os candidatos a medalhas e aspirantes promissores na Olimpíada de 2024 e nos campeonatos que antecedem os jogos de Paris.

Imagens exclusivas dos bastidores e a história de como o basquete se tornou tão competitivo fazem desta produção algo incrível para os amantes do esporte.

Mas, é preciso esperar um pouco, já que a estreia desta série esportiva na Netflix está prevista para o início de 2025.

Vale lembrar que os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho e terminam no dia 11 de agosto.