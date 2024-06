Não é tudo sobre J.Lo: em plena ‘crise’, Ben Affleck defender a mulher mais importante de sua vida

Uma das piores partes de ser rico e famoso certamente é a constante presença dos paparazzi em suas vidas e Ben Affleck deixou isso mais evidente do que ninguém. Nos últimos anos, o ator tem sido um dos alvos favoritos dos fotógrafos que buscam capturar cada movimento, não apenas por ser ele, mas também por seu relacionamento com Jennifer Lopez, somado a toda a confusão que se desencadeou entre suas expressões de suposto cansaço e o relacionamento que mantém com sua ex, Jennifer Garner, em prol da coparentalidade com seus filhos.

Ben Affleck enfrenta os paparazzi e deixa claro quem é sua prioridade

Apesar de Ben Affleck ter aprendido a lidar com os paparazzi da forma mais cordial possível, às vezes eles o desafiam a ir além, especialmente quando envolve um risco. Isso foi exemplificado em um recente incidente que ocorreu fora da casa de Lopez (que, segundo relatos anteriores, já se mudou).

Foi em um vídeo publicado pelo TMZ que se vê Affleck saindo de seu carro para gritar com um grupo de fotógrafos: "Você vai causar um acidente", diz Affleck no vídeo enquanto se aproximava de um fotógrafo na calçada. "Não acenda as luzes quando alguém estiver dirigindo pela entrada. Não faça isso. Isso é perigoso", continuou, enquanto outros fotógrafos continuavam tirando fotos com flash da interação.

Embora inicialmente possa parecer um acesso de raiva de Affleck, a percepção muda no final quando ele menciona que sua filha estava no carro com ele. "Jesus Cristo, minha filha vai descer por aqui. Se piscarem as luzes, estão colocando-a em perigo. Entenderam?".

"Ele não está errado. Deixem-no em paz! Ele está tão cansado de todos vocês. Realmente precisam regular isso como em outros lugares. As pessoas não deveriam ter que morrer para vocês tirarem uma foto. E não deveriam parar. Ele não está exagerando! Ele disse a esses tabloides que é perigoso. Pelo amor de Deus, vejam o que aconteceu com a princesa Diana 😏, sabem que essas luzes da imprensa são cegantes", expressaram os internautas.

Ben Affleck já havia expressado sua frustração com os paparazzi

Nos últimos dias, Affleck confessou a Kevin Hart a razão pela qual muitas vezes é visto muito frustrado nas fotos dos paparazzi ao lado de López, que são justamente direcionadas a eles. “Não gosto de chamar muita atenção. É por isso que as pessoas me veem e dizem: ‘Por que esse cara está sempre bravo?’”.

Ben Affleck O ator tem sido claro a respeito da sua frustração com os paparazzis (Michael M. Santiago/Getty)

Embora o ator tenha dito que aprendeu a lidar com a situação, ele apontou que o que realmente o incomoda é envolverem seus filhos. "Não me importa, você pode tirar uma foto minha em um clube ou em uma estreia, com minha esposa (Jennifer Lopez), não me importo. Não me afeta. Mas com meus filhos é diferente".

Ben Affleck não está exagerando ao defender os limites de sua privacidade

Além de lidar com os rumores de divórcio, Affleck está atualmente na produção de uma sequência de seu thriller de ação de 2016, ‘O Contador’. A constante atenção dos paparazzi não apenas interfere em sua vida pessoal, mas também em sua vida profissional, aumentando o estresse de manter um equilíbrio entre ambas.

O que aconteceu com Ben Affleck poderia facilmente nos lembrar o caso da princesa Diana em relação ao perigo que os paparazzi podem representar ao fazerem de tudo para conseguir uma exclusividade. Affleck expressou repetidamente sua frustração e preocupação com a atenção excessiva dos fotógrafos e, embora as celebridades estejam se defendendo cada vez mais, a invasão de privacidade que enfrentam destaca a necessidade de limites cada vez mais rígidos e respeito ao seu espaço pessoal.