Irreconhecível: veja como está Jacob Tremblay, o menino que emocionou o mundo em ‘Extraordinário’

Tremblay, com apenas 7 anos, fez uma atuação magistral no filme ‘Extraordinário’ ao lado de Julia Roberts e Owen Wilson. Ele assumiu o desafio de interpretar Auggie e foi submetido a longas horas de maquiagem, incluindo o uso de próteses faciais para a personificação da criança com malformações.

Embora Jacob tenha nascido em 2006 no Canadá, ele tem raízes chilenas, já que sua mãe e avô materno nasceram no Chile; no entanto, o adolescente nunca visitou o país e também não sabe o idioma, pois sua mãe também não aprendeu espanhol.

Graduado e com grandes passos na indústria do cinema

Mas acontece que Jacob Tremblay se formou no ensino médio na Escola Secundária Walnut Grove, no distrito de Langley, no Canadá. “Parabéns Classe de 2024 da WGSS!”, escreveu em um carrossel de fotos que compartilhou sobre sua formatura, relatou o portal Meganoticias.

Nas imagens publicadas no Instagram, pode-se ver o adolescente com sua beca e capelo de formatura e também há um vídeo no qual ele recebe seu diploma do ensino médio e realiza o ritual de trocar de lado o pom-pom do capelo que está usando.

Em outro trecho, um dos locutores da cerimônia fala sobre as projeções de Jacob, afirmando que o jovem “espera continuar sua carreira na indústria cinematográfica” depois de se formar.

Mais bonito após 10 anos do filme

O surpreendente nas imagens é como Jacob mudou após 10 anos de carreira artística, o que surpreendeu aqueles que o conheceram quando ele fez entrevistas e promoções para o filme ‘Extraordinário’.

Mas é que este jovem tem uma carreira impecável e fez parte de produções importantes como ‘Room’ e ‘O Predador’; além de ser dublador em filmes como ‘A Pequena Sereia’, ‘Luca’ e ‘Ciao Alberto’.

Numa entrevista no Comingsoon, ele falou sobre sua trajetória e confessou “Tenho muita experiência no set, mas sinto que, mesmo para as maiores estrelas do mundo, sempre há algo a aprender. Estou simplesmente animado para fazer projetos futuros”.

Ele assegurou estar muito animado com seu futuro e revelou que ele "gosta de interpretar muitos personagens diferentes, então estou animado para ver para onde isso me leva e que personagens posso interpretar".

Se quiser assistir novamente a ‘Extraordinário’ ou se ainda não viu, a plataforma da Netflix tem o filme em seu catálogo, então procure para relembrar este drama edificante.

