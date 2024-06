Ex-BBB Hadson Nery revela se aceitou proposta picante de seguidor

Não há limites para os pedidos dos fãs para os famosos. Antigamente, muitos invadiam o quarto para ficar perto do seu ídolo, agora, há quem mande um direct (via Instagram) fazendo uma proposta ousada, como aconteceu com o ex-BBB Hadson Nery, que faz conteúdo adulto em plataformas digitais.

Mais conhecido como Hadballa, o ex-brother do BBB 20 contou que um seguidor, que não teve seu nome revelado, mandou uma mensagem privada perguntando se ele estaria disponível para se encontrar para algo mais íntimo.

“Queria na verdade uma sessão com o senhor me humilhando, sendo macho escroto. Meu sonho”, teria dito o fã ao ex-brother do Big Brother Brasil (Globo), que teve que responder uma outra pergunta.

Ex-BBB vende cueca usada

Na mesma conversa privada, Hadballa foi questionado se venderia uma cueca usada para o seguidor. O famoso disse que riu, mas o fã insistiu pela venda e ainda perguntou quanto o ex-BBB cobraria pela peça íntima.

O ex-BBB 20 disse que o valor seria por volta de R$ 300. Em seguida, ele precisou lidar com outro pedido inusitado do fã, que deixou o influenciador digital sem jeito: “Goza nela também?”.

Ex-BBB Hadson Nery mostra conversa picante com seguidor no Instagram (Instagram/@hadsonnery_oficial)

Parte da conversa acabou nos stories do Instagram, onde o influencer postou um print da interação com o seguidor e respondeu com um tom de bom humor: “Eu vou dormir para não acabar vendendo cueca na madrugada”.

Hadballa faturou o prêmio do BBB

Ao apostar em conteúdo 18+, o ex-BBB 20 revelou aos seus seguidores que faturou o prêmio do reality show da TV Globo em apenas cinco meses.

Além das fotos ousadas na web, Hadson busca retomar sua carreira no futebol, onde foi vice-campeão da Copa de Andorra, pelo Pas de La Casa, como auxiliar técnico.

Vale destacar que Hadballa não é o único ex-BBB que deixou o confinamento e virou influencer de conteúdo adulto.