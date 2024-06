Capitão América 4: revelado o impressionante valor do orçamento do filme dos Estúdios Marvel

O Capitão América 4, originalmente intitulado Captain America: Brave New World, é um dos próximos filmes no calendário da Marvel Studios que tem deixado os fãs muito ansiosos.

ANÚNCIO

A quarta parcela da saga que tem a figura do Capitão América no centro agora terá Anthony Mackie assumindo o manto e o papel do protagonista, depois que o caminho de Chris Evans com seu Steve Rogers terminou na franquia.

O que se sabe sobre Capitão América 4 e seu orçamento exuberante?

Com a ambição de oferecer uma produção de alta qualidade, foi relatado que houve um aumento em seu orçamento do que inicialmente se sabia e é que, de acordo com o World of Reel, 'Brave New World' teria custado ao estúdio entre 350 e 375 milhões de dólares. Originalmente tinha um orçamento de 275 milhões de dólares, mas após receber feedback negativo nos primeiros testes e a insatisfação da Marvel com a primeira edição, extensas refilmagens foram feitas.

De acordo com a fonte, essas regravações, que incluem três grandes sequências de ação realizadas nos últimos meses, levaram a um significativo aumento nos gastos de produção, chegando ao ponto de ser "quase como se estivessem filmando um filme completamente novo".

As coisas não têm sido particularmente fáceis para o novo filme do Capitão. Inicialmente, Brave New World havia encerrado as filmagens em junho de 2023 e estava programado para ser lançado em julho de 2024. No entanto, devido aos problemas mencionados anteriormente, a data de lançamento foi adiada para 14 de fevereiro de 2025. Essa mudança de calendário tem gerado especulações sobre possíveis problemas com o filme e a qualidade do produto que a Marvel poderia entregar.

As expectativas em torno do filme são bastante altas, já que se trata de um dos principais pilares da nova era do UCM, considerando que o Capitão América, quando era Steve Rogers, representava um líder entre os principais heróis da franquia. Com Sam Wilson assumindo o manto do mítico super-herói, como também fez nos quadrinhos, espera-se que o personagem esteja à altura.