Revelado o motivo pelo qual Meghan Markle odiaria a princesa Ana

A notícia de que a princesa Anne, de 73 anos, foi hospitalizada após sofrer um forte trauma e ‘ferimentos leves’ na cabeça devido a um incidente com um cavalo tem causado preocupação em todo o mundo. No entanto, por trás dessa notícia há um problema muito profundo: a tensão que envolve a relação entre ela e Meghan Markle, duquesa de Sussex.

A tensão entre Meghan Markle e a princesa Anne está mais presente do que nunca

De acordo com algumas fontes próximas ao palácio, a princesa Ana sempre expressou suas reservas sobre a união entre o príncipe Harry e Meghan. Em sua própria opinião, uma mulher divorciada com ascendência afro-americana, além de uma carreira na indústria da televisão, não era o tipo de pessoa que se adaptava à tradição e aos costumes da realeza britânica, de acordo com as informações do site Caras.

O problema entre as duas mulheres atingiu seu ponto mais alto após a entrevista dos duques de Sussex com Oprah Winfrey, na qual Meghan Markle revelou que um membro da realeza britânica havia expressado preocupações sobre a cor da pele de seu filho Archie antes de seu nascimento.

A princesa Ana teria feito comentários sobre a possível cor de pele do príncipe Archie

Embora o responsável não tenha sido identificado, havia especulações de que a princesa Ana poderia ter sido a autora dessas acusações.

A tensão entre Meghan Markle e a princesa Anne também se refletiu na desocupação dos Sussex de Frogmore Cottage, sua residência oficial no Reino Unido. Segundo o livro ‘Endgame’ do jornalista Omid Scobie, ela influenciou a decisão do monarca de despejá-los, o que foi interpretado como uma resposta direta às críticas que o príncipe Harry havia feito sobre a família real em suas memórias ‘Spare’.