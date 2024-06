Precisava de tempo sozinha? Após férias solitárias, assim J.Lo se reencontrou com Ben Affleck

Jennifer Lopez pode ter tido um período glorioso em sua carreira como atriz, cantora, dançarina, fashionista, modelo, empresária e até mesmo diretora, no entanto, todos os olhos agora estão voltados para a suposta crise matrimonial que estaria enfrentando com Ben Affleck.

Embora Jennifer Lopez e Ben Affleck não tenham esclarecido o estado atual de seu relacionamento nem confirmado se estão passando por uma crise, suas ações e compromissos separados têm alimentado os rumores.

Há alguns dias, a diva do Bronx decidiu viajar sozinha para a Itália, embora acompanhada de alguns amigos. Em vários vídeos capturados por fãs, ela pode ser vista desfrutando de uma praia na Itália, onde os admiradores expressaram seu afeto por ela.

Segundo o Page Six, a artista ficou hospedada em um hotel em Positano, uma pitoresca vila localizada em um penhasco na costa de Amalfi, no sul da Itália. A própria intérprete de “On the Floor” compartilhou uma série de fotos em sua conta do Instagram.

Agora, em um recente avistamento capturado pelo Page Six, Jennifer foi vista no banco do passageiro de um veículo, indo em direção ao escritório de seu marido, Ben Affleck. A cantora estava usando um top vermelho e óculos de sol, embora não tenha sido confirmado se ela estava usando seu anel de casamento. Este avistamento ocorre em um momento de intensa especulação sobre a estabilidade de seu casamento.

Ben Affleck, de 51 anos, foi visto saindo de seu escritório em Los Angeles na terça-feira à noite, vestindo um elegante terno azul-marinho e uma camisa branca. O que chamou a atenção dos paparazzi foi o seu anel de casamento, que ele exibiu com orgulho enquanto se dirigia a um estacionamento com uma grande sacola de lona preta no ombro.

Affleck e Lopez têm sido alvo de rumores de divórcio desde maio. Relatórios sugerem que têm estado a viver em casas separadas, depois de o “ninho de amor” que partilhavam ter aparecido numa publicação de uma imobiliária. Affleck estaria ficando numa casa alugada em Brentwood, Califórnia.

Estão lutando pelo casamento?

Apesar dos conflitos, o casal tem mantido uma frente unida em vários eventos familiares. Recentemente, foram vistos juntos na formatura do ensino médio de Samuel, o filho de 12 anos de Affleck. Lopez também passou tempo com a filha mais velha de Affleck, Violet, numa festa de formatura.

Em meio desses desafios, Jennifer Garner, ex-esposa de Affleck, tem mostrado seu apoio. Não é segredo que o ex-casal mantém uma relação amigável pela criação de seus três filhos, no entanto, alguns afirmam que têm passado mais tempo juntos recentemente, inclusive compartilhando o Dia dos Pais em sua casa. Paralelamente a isso, Lopez homenageou Affleck no Instagram, chamando-o de “herói”, apesar dos rumores de que tem feito de tudo para salvar seu casamento.

“Jenny já teve o bastante e realmente tentou, mas não pode fazer mais, a situação não melhora, está pior”, disse uma fonte ao Daily Mail no início deste mês. Outra fonte dentro do círculo de Affleck também disse ao Page Six em maio que o ator havia “recuperado o juízo” sobre seu casamento e também estava considerando o divórcio.