O que aconteceu com Jennifer Aniston? As fotos do rosto da atriz que chocaram a todos

Jennifer Aniston é uma daquelas atrizes que cuida muito do seu rosto e do seu corpo

Aos 55 anos, ninguém pode negar que a atriz Jennifer Aniston se conserva muito bem, isso não significa que o passar do tempo não seja implacável. Mas ela tem um detalhe que a diferencia de outras atrizes, não esconde que fez alguns ‘retoques’ para se ver bem.

ANÚNCIO

Entre uma configuração e outra, algumas coisas dão certo e outras não, e no caso da protagonista da série mais assistida do mundo, Friends, há detalhes que se destacam e que impactaram seus fãs.

Numa entrevista reproduzida pelo portal Gurú, o Dr. Justin Harper falou sobre os tratamentos que Jennifer fez ao longo dos anos, oferecendo sua perspectiva profissional sobre sua evolução física.

Os detalhes de uma mudança surpreendente

Ao comparar fotos de Jennifer de diferentes anos, Harper notou uma mudança significativa. Ele mencionou que Jennifer costumava ter "um excelente trabalho", mas recentemente parece "sobrecarregada".

Ele apontou que ela tinha sulcos nasolabiais notáveis quando era mais jovem, os quais agora estão mais suaves.

As mudanças de Jennifer Aniston de 2018 a 2024 são muito notáveis Michael Tran / Taylor Hill / Steve Granitz | Getty Images ( Michael Tran / Taylor Hill / Steve Granitz/Foto: Getty Images)

Também observou uma ‘planicidade’ ao redor de sua boca, que atribui ao excesso de preenchimento no sulco nasolabial. Explicou que no passado, muitas celebridades se concentravam em tratar as bordas de seus lábios, o que considera incorreto.

O Dr. Harper ousou recomendar colocar o preenchimento ‘por dentro’ para obter um aspecto mais natural e menos perceptível, como aconteceu com Aniston, cujos lábios agora parecem “mais largos”, o que contribui para uma aparência mais ‘masculina’.

ANÚNCIO

O especialista explicou que as protuberâncias proeminentes nas bochechas em repouso indicam um uso inadequado do preenchimento. Ele acrescentou que o sorriso de Jennifer agora causa protuberâncias notáveis em suas bochechas, comparando-as com “bochechas de esquilo”.

Cirurgia, exercícios e uma boa alimentação

Para Jennifer Aniston, aceitar o envelhecimento que todas as mulheres do mundo enfrentam não é um problema sério nem uma negação em sua vida, pois ela tem sido aberta ao falar sobre suas cirurgias plásticas e suas mudanças na alimentação e no exercício para se sentir bem aos 55 anos.

Em várias entrevistas, mencionou que fez Botox, preenchimentos e uma rinoplastia. No entanto, também indicou que decidiu experimentar o Botox e os preenchimentos quando chegou a uma fase em que já não se sentia como ela mesma.

Apesar de alguns procedimentos cosméticos, pode haver outra razão pela qual ela parece diferente: Jennifer Aniston tem 55 anos. Seu rosto mudou ao longo do tempo à medida que envelhece e seu corpo evolui.

@dralauramosquera_ A transformação de Jennifer Aniston🌸 Desde sua aparência natural em 2015 até sua aparência atual em 2024, que mudanças você vê? Botox, preenchimentos, cirurgia? Conte nos comentários.”✨🚀 ♬ News coverage, digest, intellectual, house(1126809) - SUNNY HOOD STUDIO

As celebridades não são perfeitas

É importante lembrar que as celebridades não são perfeitas em relação à sua aparência; elas simplesmente desejam parecer bem.

Obviamente, Jennifer está ciente da pressão a que está submetida e, mesmo sabendo que não terá mais a mesma aparência dos 20 anos, recorre a todos os avanços dos procedimentos estéticos para se sentir bem.

Acertar ou não é outra questão que depende das mãos em que você coloca seu rosto e seu corpo, e nisso seus seguidores de redes sociais estão muito claros, mesmo que alguns tenham manifestado preocupação por estar alterando demais sua beleza natural.

O que está claro para seus fãs é que, independentemente das opiniões, Jennifer Aniston continua cativando as audiências, seja por sua atuação ou por sua beleza atemporal.