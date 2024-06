O príncipe Harry receberá um prêmio da ESPN em homenagem aos seus serviços ao mundo do esporte

O príncipe Harry será homenageado com o Prêmio Pat Tillman de Serviço 2024 no ESPY Awards deste ano, que será realizado em 11 de julho. Este prestigioso reconhecimento, concedido pela ESPN, destaca pessoas com forte ligação com esportes que serviram de forma significativa a outros, refletindo o legado do ex-jogador da NFL e Ranger do Exército dos EUA, Pat Tillman.

Pat Tillman, conhecido por sua carreira como safety do Arizona Cardinals, deixou sua carreira esportiva para se alistar no Exército após os ataques de 11 de setembro e morreu no Afeganistão em 2004. O Prêmio Pat Tillman, em sua homenagem, já foi concedido a indivíduos como o veterano Jake Wood e a estrela do futebol inglês Marcus Rashford.

A ESPN irá conceder um prêmio ao príncipe Harry no ESPY.

O príncipe Harry é reconhecido não apenas por seu serviço nas Forças Armadas Britânicas, onde completou duas missões no Afeganistão, mas também por seu trabalho na fundação dos Jogos Invictus. Estes jogos fornecem uma plataforma internacional para apoiar militares feridos, lesionados e doentes.

Os Jogos Invictus oferecem oportunidades tanto para militares em serviço ativo quanto veteranos, ajudando-os a lidar com lesões físicas e psicológicas por meio do esporte. Os Jogos Invictus, que comemoraram seu 10º aniversário em maio, têm sido um testemunho do compromisso de Harry com a comunidade de veteranos.

"Este prêmio é para toda a nossa comunidade de serviço", disse Harry ao saber da honra. Sua dedicação em melhorar a vida dos veteranos e seu uso do esporte como ferramenta de reabilitação e empoderamento o tornam merecedor do Prêmio Pat Tillman deste ano.

Os ESPY 2024 celebram as lutas por um mundo melhor

Na cerimônia do ESPYs 2024, Harry será um dos três homenageados especiais. Steve Gleason, ex-jogador da NFL, receberá o Prêmio Arthur Ashe de Coragem por sua luta contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA). Dawn Staley, treinadora da equipe de basquete feminino da Universidade da Carolina do Sul, será premiada com o Prêmio Jimmy V de Perseverança.

Kate Jackson, vice-presidente de produção da ESPN, comentou: “É um privilégio para nós reconhecer três indivíduos incríveis: Steve Gleason, Dawn Staley e o Príncipe Harry. Esses homenageados usaram suas plataformas para mudar o mundo e torná-lo mais inclusivo para as comunidades marginalizadas e sofredoras, demonstrando uma incrível resiliência, positividade e perseverança.”