O filme romântico que acabou de chegar e já é um sucesso na Netflix

A plataforma da Netflix possui em seu catálogo uma comédia romântica que você vai adorar e onde os atores Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman, John Bradley e Chloe Coleman, compartilharão com o cantor colombiano Maluma. Estamos falando de ‘Fica comigo’, lançado em 2022 e com duração de 112 minutos.

ANÚNCIO

É uma comédia romântica americana dirigida por Kat Coiro e baseada na novela gráfica de Bobby Crosby.

A história gira em torno de Kat Valdez (Jennifer Lopez), uma superestrela da música pop que está prestes a se casar com seu noivo Bastian (Maluma) em uma cerimônia transmitida ao vivo para o mundo todo e que momentos antes do casamento descobre que seu noivo a traiu com sua assistente Ginger (Selena Gomez).

Humilhada, Kat decide tomar uma decisão impulsiva: casar-se com um estranho que está na plateia. Esse estranho acaba sendo Charlie Gilbert (Owen Wilson), um professor de matemática divorciado que foi arrastado para o concerto por sua filha Lou (Chloe Coleman) e sua melhor amiga Parker (Sarah Silverman).

O amor e a fama como centro

A comédia romântica explora temas como o amor, a fama, os relacionamentos e a busca pela felicidade e também é uma reflexão sobre a cultura das celebridades e a pressão social.

Alguns críticos têm comentários positivos sobre a produção “constrói seu relacionamento principal em torno de uma química doce e sincera o suficiente para nos manter por 112 minutos”, conforme a resenha do portal El Destape.

Outros não, pois consideram como o típico clichê das comédias românticas. Mesmo assim, o filme arrecadou US$ 50,5 milhões em todo o mundo.

O filme conta com uma trilha sonora original composta por Ari Lennox, Diane Warren e J.Lo. A música desempenha um papel importante no filme, pois reflete as emoções dos personagens e ajuda a criar a atmosfera da história.