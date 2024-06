O filme cult aclamado por todos está saindo da Netflix: você tem apenas 3 dias para assistí-lo

Dentro da grande variedade de filmes, séries, minisséries e documentários disponíveis na Netflix, geralmente existem produções que estão entre as mais vistas, sendo a maioria obras recém-lançadas na plataforma.

ANÚNCIO

Mas assim como algumas chegam, outras seguem o caminho inverso e se despedem do serviço de streaming. E isso está acontecendo exatamente com um filme considerado cult e aclamado pela crítica e pelo público.

O filme aclamado que está saindo da Netflix

Trata-se de “O Profissional” (também conhecido como Leon: The Professional), um filme lançado em 1995 que se tornou um filme cult para muitas pessoas.

"Quando um agente da DEA assassina seus vizinhos, um sicário se torna o relutante tutor de uma jovem que quer seguir seus passos."

O Profissional Columbia Pictures (Columbia Pictures)

Assim descreve a plataforma este aclamado filme com menos de 2 horas de duração, escrito e dirigido pelo cineasta francês Luc Besson.

No elenco, destacam-se nomes como Jean Reno, Gary Oldman, Danny Aiello e uma jovem Natalie Portman, que tinha 12 anos na época em que o filme foi rodado e que a catapultou para a fama mundial.

A produção teve críticas mistas no momento de seu lançamento, mas ao longo dos anos tem recebido cada vez mais elogios e aumentando sua fama.

ANÚNCIO

Christopher Hooton, do The Independent, afirmou que é "um filme perfeitamente equilibrado (...) Sua influência pode ser vista em muitos filmes de ação posteriores, mas nenhum conseguiu alcançar o mesmo nível de atmosfera, terror, melodrama e mundanidade".

Por outro lado, Janet Maslin do The New York Times observou que o filme “é muito sentimental para ser escandalosamente amoral de forma alguma. Mesmo com um final de uma violência extravagante, consegue ser piegas”.

Desta forma, se você quiser assistir a um filme com um elenco de luxo que se tornou ao longo dos anos um verdadeiro filme cult, você deve assistir “O Profissional” antes que seja removido da Netflix em 30 de junho.