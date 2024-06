Netflix: o inspirador filme baseado em fatos reais que irá emocioná-lo com sua poderosa mensagem

O vasto catálogo da Netflix possui um filme edificante e exemplar que você não pode deixar de ver neste fim de semana. Estamos falando de ‘O menino que descobriu o vento’, uma produção baseada em fatos reais.

O filme lançado em 2019 é baseado em um livro com o mesmo nome, uma autobiografia de William Kamkwamba que conta sua aventura em uma vila no Malawi, no sudeste da África: a aventura de retirar água das profundezas e fazer renascer as colheitas, enquanto um sol escaldante tentava transformar toda forma de vida, e as esperanças dos desamparados aldeões, em meras partículas de poeira.

Nascido em Kasungu, no Malawi, Kamkwamba é um jovem estudante de uma família de agricultores da aldeia vizinha de Wimbe, conforme relatado pelo portal Yahoo.

William tem um talento especial para consertar rádios de seus amigos e vizinhos e passa seu tempo livre procurando componentes eletrônicos reutilizáveis no depósito de sucata local.

Embora logo seja proibido de frequentar a escola porque seus pais não podem pagar a mensalidade, William chantageia seu professor de ciências para permitir que ele continue frequentando a aula e tenha acesso à biblioteca da escola.

Salvar a comunidade é a inspiração

Lá, ele aprende sobre engenharia elétrica e produção de energia, conhecimentos que serão cruciais para sua comunidade. "Um garoto se inspira em um livro de ciências para criar um moinho de vento que salve sua aldeia malauiana da fome. Baseada na história real de William Kamkwamba", destaca a resenha oficial.

O diretor do filme, o britânico Ejiofor Chiweter, que também interpreta o pai do protagonista, disse que o inspirou foi que William "quisesse salvar sua comunidade, mas também que ele se salvasse. A história também fala sobre não desistir do potencial que se tem. Senti que ele estava passando o testemunho para mim".

É uma produção com muito drama e também com uma lição importante para a vida em si, por isso não podes deixar de vê-la.