Não está se recuperando? Johnny Depp acumula novo 'fracasso' e dizem que tem a "maldição de Amber Heard"

Depois de passar por uma forte polêmica com Amber Heard que o afastou do cinema e do estrelato, Johnny Depp tem se esforçado para retomar sua carreira. Em junho de 2022, ele ganhou o processo por difamação que parou o mundo, já que a atriz alegava ter sido vítima de abusos durante o relacionamento romântico que tiveram.

ANÚNCIO

Segundo o relatório da BBC, “o júri de sete membros na Virgínia decidiu por unanimidade que Heard difamou Depp com uma coluna publicada no The Washington Post em 2018, na qual se apresentava como vítima de abuso doméstico”, levando-a a pagar uma multa de US$15 milhões.

O próprio ator disse que foram atribuídas a ele “denúncias falsas, gravíssimas e criminosas através dos meios de comunicação”, sem que fossem imputadas acusações reais, o que “em um nanossegundo já tinha dado a volta ao mundo duas vezes e teve um impacto sísmico em minha vida e minha carreira”.

Qual é a nova ‘falha’ que rodeia Johnny Depp?

Depois desse episódio, Johnny Depp voltou a trabalhar como garoto propaganda de marcas, saiu em turnê com a banda Hollywood Vampires e também retornou ao cinema com o filme Jeanne du Barry, uma biografia francesa lançada no ano passado em algumas partes do mundo, onde ele interpreta Luís XV, o rei da França.

No filme, Jeanne é uma jovem de classe trabalhadora que usa sua inteligência e charme para conquistar o rei Luís XV, que, desconhecendo sua condição de cortesã, apaixona-se por ela e a leva para viver em Versalhes, escandalizando a todos.

Bem, de acordo com o Milenio, Johnny Depp foi alvo de piadas porque o filme não teve uma boa recepção do público nas salas de cinema nos Estados Unidos em 2024.

Diante disso, o veículo afirmou que era lógico porque “sempre foi programado para um lançamento limitado no sul da Califórnia” e “é um filme independente em francês, por isso não estava destinado a ser um sucesso massivo de bilheteria”, enquanto outros indicam que não consegue recuperar o sucesso após o fim de sua história com Amber Heard.