Maya Massafera faz cirurgia nas cordas vocais: ‘Acabou o drama’

Maya Massafera fez uma nova cirurgia nas cordas vocais e disse, pelas redes sociais, que agora o “acabou o drama”. Mas, a influenciadora irá revelar sua voz definitiva apenas daqui a três meses.

Numa sequência de stories no Instagram, Maya destacou que fez o procedimento médico na última segunda-feira (24) em São Paulo: “Refiz a cirurgia da voz e já estou ótima e com vida normal”, disse a famosa, que deixou o hospital no mesmo dia.

Porém, diversos exames foram feitos ao longo da semana para acompanhar a evolução: “Está tudo maravilhoso. Acabou esse drama e agora é só maravilha e alegria”, disse ela.

Quando Maya começa a falar

A famosa também está curiosa para saber o resultado da segunda cirurgia na voz. Mas, pelo Instagram, Maya Massafera revelou que só poderá falar com os fãs daqui três meses.

“Vamos fazer tudo como o médico falou... Alguns dias sem falar e, depois, o mínimo possível e muita fono”, escreveu a influencer.

Como Maya mudou sua voz?

A influencer também falou um pouco sobre o procedimento médico para mudar a voz.

“Quando eu comecei a transição eu queria certas coisas e tinha disforia de algumas coisas e partes do meu corpo”, começou ela, que lembrou do processo de transição de gênero.

Já sobre a voz, Maya diz que pediu ao médico para “fazer na medida do que fosse possível”, mas o principal era ela não correr nenhum risco: “Se a voz ficasse parecida do que era antes, não tinha importância”.

A famosa também disse que está feliz com o novo momento e que ficar um tempo sem falar não é tão problemático como parece: “Estou gostando deste momento”, reforçou ela.

A vida começou aos 43 anos

No primeiro ensaio fotográfico após realizar a transição de gênero, Maya Massafera diz que sua vida finalmente começou.

“Tem um ditado que diz que a vida começa aos 40. A minha literalmente começou aos 43. Pela primeira vez, entendo o que é ser feliz. Meu estado de espírito está feliz. Conversando com médicos e psicólogos, eles me explicaram que esse meu estado de felicidade é o estado normal de uma pessoa que nasceu no corpo e gênero com que se identifica e que, provavelmente no futuro, vou me acostumar com esse estado”, conta ela, em texto para a ‘Vogue’.

A youtuber também comenta que o processo de transição não ocorreu do dia para a noite e que, mesmo não se entendendo como uma mulher trans antigamente, a transição ocorreu sem ela perceber.