Ex-bombeiro da Eliana fatura R$ 2 mil com escova de dente usada

Bombeiro da Eliana recusa R$ 50 mil e diz não para sexo com homem

Yuri Bonotto, ex-bombeiro do Programa Eliana, faturou R$ 2 mil ao vender uma escova de dente usada para um seguidor de seu perfil de conteúdo adulto.

Em entrevista à Contigo!, o influenciador, que acumula quase 800 mil seguidores nas redes sociais, revelou que um de seus fãs comprou uma escova de dente usada sua.

“Já tive vários pedidos, o último que tive foi de um gringo que estava no Brasil e comprou uma escova de dente minha usada por 400 dólares”, disse o modelo.

Apesar de ter aceitado a oferta, Yuri contou que não aceita propostas para encontros sensuais: “[Não aceitaria] Pedido sexual, algo presencial eu não aceito! Não faço programa, meu negócio é fazer em casa sozinho”.

Com o fim do programa da Eliana no SBT, o influenciador afirmou que seguirá focado em produzir seus conteúdos 18+: “Sempre tive uma entrega boa de duas a três vezes na semana nos conteúdos adultos, eu vou seguir produzindo sempre”, contou ele.

O bombeiro recusou R$ 50 mil

O ex-Bombeiro da Eliana recusou uma proposta de R$ 50 mil para fazer sexo com homens. O modelo disse ainda que não faria programa por dinheiro nenhum do mundo.

As revelações foram feitas durante uma entrevista para a revista Quem, onde ele revela que não faria sexo por dinheiro nem com mulheres.

Yuri afirmou que se revolta com o fato de que a maioria das pessoas acham que criadores de conteúdo adulto fazem programa.

“Chega a ser ofensivo esse tipo de proposta. Não entendo por que tem gente que acha que quem vende fotos sensuais faz programas. Plataforma de conteúdo é trabalho como qualquer!”, disse o famoso.

“Tem gente que está na plataforma que faz, mas eu não faria nunca”, apontou. “O pessoal sempre me pede sempre. Não tenho vontade nenhuma de fazer. As pessoas precisam respeitar o limite do outro”.