Ele merecia isso? A reação nas redes à condenação de Jordi Martín por ‘assédio’ a Clara Chía

Clara Chía Martí e Gerard Piqué venceram o paparazzi Jordi Martín na batalha legal, que foi condenado a um ano e dois meses de prisão por dois crimes, um de assédio (6 meses) e outro de lesões (6 meses), cometidos contra a parceira do ex-jogador de futebol.

ANÚNCIO

De acordo com a sentença do tribunal penal número 14 de Barcelona, o fotógrafo foi considerado culpado e também foi imposto uma ordem de afastamento de Clara Chía, não podendo se aproximar a menos de mil metros de sua residência e local de trabalho durante um ano e meio.

Também não poderá entrar em contato com ela durante o mesmo período de tempo e terá que pagar uma indenização que ultrapassa os 13 mil euros: 10 mil euros por danos morais e uma quantia à qual devem ser adicionados outros 3.130 euros por despesas médicas e a quantia determinada, após um relatório médico-legal, em termos de dias de tratamento e possíveis sequelas.

O que a sentença diz e o que aconteceu

De acordo com a sentença, o fotojornalista seguiu e vigiou Chía entre agosto de 2022 e maio do ano seguinte "de forma insistente e repetida" devido ao fato de ter iniciado um relacionamento amoroso com Piqué, uma vez que ela era uma pessoa anônima até então.

Além disso, o documento menciona que o comportamento de vigilância e acompanhamento consistia em que quase diariamente ele aparecia em sua residência particular e no local de trabalho, incluindo perseguições dentro da garagem privada, conforme relatado pelo portal Milenio.

Horas antes da sentença ser publicada, Jordi Martín reagiu ao fato com uma postagem em sua conta do Instagram onde compartilhou a fotografia pela qual está sendo condenado e se defende das acusações.

“A capa que mudou o rumo da minha vida. A foto que me trouxe tanta alegria e ultimamente tem me causado algumas dores de cabeça. Sempre defendi a liberdade de imprensa”, escreveu em sua conta @jordimartinpaparazzi.

ANÚNCIO

O fotojornalista explicou em seu escrito que a imagem foi feita “a 400 metros de distância, escondido em uma floresta sem invadir nenhuma propriedade privada, como foi recentemente mencionado”.

Destacou que confia completamente na justiça espanhola e deu a entender que recorrerá a outras instâncias. "Chegarei até a última instância para provar minha inocência".

“A que entrou em casa alheia queixa-se de invasão”

Os fãs de Shakira e seguidores do fotojornalista reagiram à publicação, mostrando solidariedade a Martín e destacando “a raiva” de Clara Chía por “não sair bem na foto” e por “não ter superado” que Shakira “é melhor que ela”.

“Contigo até o final jordi”, “Ahhh agora entendi a fúria contra você! Claramente, você não pegou o melhor perfil dele!”, “O problema aqui não é a foto, é que Jordi sempre defendeu a Shakira, e ela não consegue superar isso”, “Os pássaros atiram nas espingardas. Quem entra na casa dos outros reclama de invasão de privacidade”, são alguns dos comentários mordazes dos internautas sobre o caso.

No dia 17 de junho, Clara Chía e Gerard Piqué compareceram à Cidade da Justiça de Barcelona para a audiência contra o fotógrafo.

Últimas Notícias ANÚNCIO