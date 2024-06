As estreias da Netflix para a última sexta-feira de junho: chegou o novo filme de Zac Efron

Os utilizadores da Netflix não vão conseguir desviar o olhar da plataforma neste dia 28 de junho. Isto porque o gigante do streaming irá adicionar novos títulos muito atrativos na última sexta-feira do mês.

Desde uma comédia romântica estrelada por Zac Efron e Nicole Kidman, passando por uma série coreana de drama político até as novas temporadas de várias produções favoritas de muitos.

Séries e filmes que chegaram à Netflix nesta sexta-feira, 28 de junho

Quer conhecer todos os projetos que chegaram ao catálogo do serviço digital na América Latina nesta sexta-feira? Continue lendo para descobrir quais são e suas respectivas sinopses oficiais.

Tudo em Família

Os famosos atores Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King lideram esta comédia romântica que promete fazer os espectadores se apaixonarem, rirem e chorarem ao longo de suas quase duas horas de duração.

Sinopse: Pode haver algo pior do que trabalhar como assistente de um ator famoso e mimado que não te leva a sério? Descobrir que ele está apaixonado pela sua mãe.

O Abismo Mágico

Sul Kyung-gu e Kim Hee-ae protagonizam este thriller político sul-coreano que promete prender os espectadores com a luta feroz de seus personagens principais pelo poder.

Sinopse: A batalha campal entre o primeiro-ministro e a vice-primeira-ministra é desencadeada no dia em que o presidente sofre uma tentativa de assassinato.

Juanpis González: O Presidente do Povo

Alejandro Riaño, Carolina Gaitán e Germán Jaramillo são as estrelas principais desta comédia colombiana que buscará cativar o público com uma nova aventura de Juanpis González.

Sinopse: O dinheiro e as conexões levam um esnobe colombiano a se tornar presidente. Mas logo ele descobre que, para permanecer no poder, é preciso muito mais do que isso.

A Paixão Turca

Maggie Civantos e İlker Kaleli lideram o elenco desta série turca erótica, baseada no romance homônimo de Antonio Gala, que promete se tornar a nova sensação da plataforma.

Sinopse: Um romance apaixonado transforma a vida de uma professora quando ela se muda para Istambul e começa um relacionamento com um misterioso antiquário.

