A primeira ilustração de Harry Potter foi leiloada com sucesso

O final do século XX e início do século XXI foram marcados pelo alto impacto, tanto literário quanto cinematográfico, da bem-sucedida saga de ‘Harry Potter’, que começou com a publicação da primeira edição britânica de ‘A Pedra Filosofal’ em 26 de junho de 1997, e posteriormente foi replicada nos Estados Unidos em 1º de setembro de 1998.

Considerada como a primeira imagem já concebida do histórico e querido mago britânico, esta superou todas as expectativas em seu leilão realizado nesta quarta-feira, 26 de junho, na cidade de Nova York, evento organizado pela renomada casa de leilões de antiguidades, Sotheby's.

Vale ressaltar que esta foi a segunda vez que a pintura foi leiloada em sua história, pois em 2001, quando apenas quatro volumes da saga haviam sido publicados e o primeiro filme de Harry Potter estava sendo lançado nos cinemas, a ilustração foi leiloada em Londres por 85.750 libras (cerca de 100 mil euros).

Quanto foi pago pela aquarela?

Criada pelo artista britânico Thomas Taylor, a imagem que mostra um Harry Potter desorientado na famosa plataforma 9 e 3/4, com o Expresso de Hogwarts às suas costas e um cachecol nas cores da Grifinória, começou a ser leiloada com um preço inicial entre US$400 e US$600 mil (entre 370.000 e 560.000 euros).

Para surpresa de todos, o preço obtido foi maior do que o esperado, já que conseguiu triplicar a estimativa inicial mais alta e acabou sendo vendido por US$1,9 milhão, graças à forte disputa de quatro compradores que, por meio de uma competição telefônica que durou dez minutos, elevaram o preço estimado.

Dessa forma, essa aquarela se tornou o preço mais alto já alcançado até o momento por um objeto relacionado com o icônico personagem criado pela escritora britânica, J.K. Rowling.