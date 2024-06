A NFL irá produzir um filme inspirado no relacionamento de Travis Kelce e Taylor Swift

O namoro de Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, e a cantora Taylor Swift foi a grande notícia da temporada 2023-2024 da NFL, e agora a Liga de futebol americano está preparando um filme inspirado nessa história de amor.

De acordo com informações da Entertainment Weekly, a NFL se associou à produtora Hallmark para criar um filme de Natal que retrata o romance entre o ala fechada dos Chiefs e a intérprete, que se chamará 'Holiday Touchdown: A Chiefs Los Story'.

O mesmo meio relata que a produção começará no próximo mês em Kansas City, Missouri, e um dos cenários onde será filmado será o Estádio Arrowhead, casa dos Chiefs.

Tyler Hynes, Hunter King e Ed Begley Jr. protagonizarão o filme, que está previsto para ser lançado no programa anual da Hallmark 'Contagem Regressiva para o Natal'.

A sinopse do filme é: "Alana (King) tem certeza de que a história de vida de sua família como super fãs do Kansas City Chiefs os torna favoritos para ganhar o concurso de Fã do Ano da equipe. Derrick (Hynes), diretor de engajamento com os fãs, tem a tarefa de avaliar como Alana e sua família se comparam aos outros dois finalistas. Conforme o casal passa tempo juntos, fica claro que há uma faísca entre eles. No entanto, quando o chapéu da sorte do avô de Alana (Begley) desaparece, ela começa a duvidar de tudo em que acreditava sobre o destino e até mesmo questiona seu futuro com Derrick, a menos que um pouco de magia natalina possa lançar um Hail Mary".

Travis Kelce está de férias depois que os Chiefs venceram o Super Bowl LVIII em 11 de fevereiro; no entanto, ele está prestes a se juntar à equipe, já que o início da nova temporada será em 5 de setembro.

Enquanto Taylor Swift continua sua turnê, The Eras Tour, pela Europa. Na próxima semana, ela estará na Holanda e seguirá para a Itália, Alemanha, Polônia, Áustria e Inglaterra. Ela só retornará aos Estados Unidos em outubro, se apresentando em Miami, Nova Orleans e Indianápolis.