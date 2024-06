A ex-parceira de Charlie Sheen pode ter conexões com a morte de Matthew Perry

A oito meses da lamentável morte de Matthew Perry, foi revelado que seu falecimento provavelmente foi causado por várias pessoas, incluindo uma ex-esposa de Charlie Sheen.

Trata-se de Brooke Mueller, de 46 anos de idade, que se divorciou de Charlie Sheen em 2011 após estarem juntos por três anos e terem gêmeos. Segundo uma fonte da revista InTouch Weekly, ela conheceu o ator de ‘Friends’ quando coincidiram em um centro de reabilitação.

Apesar de se ter pensado que Matthew Perry tinha tido uma recaída nas drogas, uma vez que a sua autópsia revelou que a sua morte foi causada pelo consumo de uma alta dose de ketamina, a sua ex-parceira e amiga, Kayti Edwards, pediu há alguns meses que o caso fosse reaberto.

Brooke Mueller formou uma amizade inesperada com Matthew Perry em um centro de reabilitação

Brooke Mueller, assim como Matthew Perry, têm lutado contra vícios há bastante tempo, então isso provavelmente os uniu.

Sabe-se que a ex-esposa de Charlie Sheen perdeu a custódia de seus filhos por falhar em um teste de drogas e álcool, embora atualmente eles compartilhem a custódia, mas os gêmeos vivem a maior parte do tempo com o ator.

Em relação à investigação sobre a morte de Matthew Perry, as autoridades foram até o centro de reabilitação onde Brooke Mueller está hospedada para falar com ela.

Na primeira visita dos oficiais, a ex de Charlie Sheen não estava disponível porque estava se exercitando, no entanto, desde que conversou com eles, tem sido colaborativa.

As fontes da InTouch Weekly revelaram que o Ministério Público confiscou o telefone e o laptop de Brooke Mueller para investigar a fundo que tipo de relacionamento ela tinha com Matthew Perry. Além disso, ela não seria a única sob investigação, já que alguns funcionários de um centro de saúde estão sendo investigados por distribuição irregular de cetamina.