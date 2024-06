‘Turbilhão, a nova série coreana da Netflix que busca cativar: sobre o que é a trama?

Netflix busca conquistar mais uma vez os amantes das séries coreanas com ‘Turbilhão’

Os amantes de series coreanas em breve terão uma nova produção para assistir na Netflix. A plataforma de streaming lançará seu próximo k-drama na última semana de junho: Turbilhão.

A produção, liderada por Sul Kyung-gu e Kim Hee-ae, dirigida por Kim Yong-wan e com um roteiro de Park Kyung-su, conta uma história cheia de intriga política ao longo de doze episódios.

Se quiser saber do que se trata antes de começar a assistir ou adicionar à sua lista para assistir mais tarde, continue lendo para conhecer qual é a sinopse da nova série da Coreia do Sul para o serviço digital.

Sobre o que se trata “Turbilhão”, a nova série coreana da Netflix?

Ambientada em meio a um tumultuoso panorama político na nação asiática, A Turbilhão retrata a brutal batalha entre o primeiro-ministro, Park Dong-ho, e a vice-primeira-ministra da Economia, Jeong Su-jin.

Os políticos têm suas próprias agendas e motivações muito distintas. Por um lado, Park quer erradicar a corrupção. Enquanto isso, Jeong tem fome de poder e não vai parar por nada.

A tensão aumenta quando o primeiro-ministro decide assassinar o presidente numa tentativa de limpar a sujeira e desencadeia uma luta feroz pelo poder que ameaça a estabilidade de seu país.

Cena da série coreana 'Turbilhão' |Kim Seung-wan / Netflix (Kim Seung-wan/Netflix © 2024)

E é que, enquanto lida com a decisão que tomou a favor da justiça, Jeong elabora uma estratégia para frustrar seus planos e aproveitar o caos para concretizar suas ambições.

A tensão aumenta quando Park faz uma aposta audaciosa pelo poder que prepara o terreno para seu confronto. No entanto, sua colisão vai além do político e a morte do presidente é apenas o começo.

Cena da série coreana 'Turbilhão' | Kim Seung-wan / Netflix (Kim Seung-wan/Netflix © 2024)

Enquanto a inimizade se enraíza, ambos começam a mobilizar todos os recursos ao seu alcance, desde seus contatos nos círculos de poder até a opinião pública, para alcançar seus objetivos.

O trailer da série resume bem o núcleo do drama, com a inesperada morte do mandatário que dá origem a um turbilhão de intriga e traição e a chocante confissão de Dong-ho.

Cena da série coreana 'Turbilhão' | Kim Seung-wan / Netflix (Kim Seung-wan/Netflix © 2024)

Também deixa entrever as motivações por trás de sua decisão de assassinar o chefe de Estado e expõe a inabalável determinação de Jeong Su-jin de obter mais poder.

"Até onde você acha que vai chegar?", pergunta Jeong a Park durante a metade do avanço do thriller político.

"Um passo além de você", respondeu. "Por mim, que não suporto a feiura do mundo. Por mim, que não suporto ser governado pelos injustos... Venha comigo para o inferno".

Cena da série coreana 'Turbilhão' | Kim Seung-wan / Netflix (Kim Seung-wan/Netflix © 2024)

O confronto entre o bem e o mal é o cerne deste projeto apaixonante, intelectual e perspicaz, onde nenhum dos protagonistas sairá ileso do conflito moral em que caem.

O público poderá conhecer o resultado deste jogo mortal de xadrez político quando a minissérie sul-coreana Turbilhão estrear na Netflix a nível mundial na sexta-feira, 28 de junho de 2024.