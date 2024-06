Travis Kelce revela como foi seu encontro com o príncipe William após o show de Taylor Swift

No fim de semana passado, Travis Kelce não só desfrutou de mais shows de sua namorada, a megaestrela Taylor Swift, como também surpreendeu o público ao ter uma participação especial nos mesmos. E esses shows estavam cheios de celebridades, como o príncipe William junto com dois de seus filhos.

No seu podcast mais recente com seu irmão Jason, a estrela da NFL falou sobre seu encontro com o príncipe William e seus filhos George e Charlotte no concerto da ‘The Eras Tour’ na última sexta-feira.

O que Travis Kelce contou sobre seu encontro com o príncipe William no Eras Tour?

“Não sabemos nem se podemos contar sobre o encontro”, admitiu Travis durante o episódio de seu podcast New Heights, que foi gravado na manhã de sábado em um pub local. Jason acrescentou: “Recebemos mensagens contraditórias sobre se podemos compartilhar essa história ou não”.

Conforme relatado, o príncipe de Gales, que também estava comemorando seu aniversário naquele dia, foi visto desfrutando do show da cantora americana de um camarote, junto com o príncipe George, de 10 anos, e a princesa Charlotte, de 9.

“Amigo, ele foi o filho da p*ta mais incrível”, disse efusivamente Travis em New Heights. “Ele foi tão incrível”, acrescentou. Seu irmão concordou que o herdeiro do trono britânico era “incrível” e “um cara legal”.

Os irmãos contaram que inicialmente não estavam certos sobre o protocolo para se encontrar com a realeza, expressando incerteza sobre se deveriam se curvar, fazer uma reverência ou "simplesmente ser um idiota americano e apertar a mão deles" durante as apresentações. "Queríamos ser educados, especialmente deste lado do oceano", compartilhou Travis.

“Disseram que, como não estávamos em um evento real oficial, não precisávamos fazer uma reverência”, acrescentou Jason. “Se estivéssemos em uma reunião oficial de um evento da realeza, aí sim teria sido necessário. Mas mesmo assim eu o tratei como ‘Sua Alteza Real’”.

Jason acrescentou rindo: “Nunca me senti castrado, e assim foi. Foi o mais perto que já estive”. Travis brincou dizendo que “nunca” tinha visto Jason “dar tanto respeito a alguém”.