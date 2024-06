Tony Ramos volta ao trabalho na Globo após cirurgias na cabeça

Duas cirurgias para drenar sangramentos entre o cérebro e o crânio afastaram Tony Ramos do trabalho, mas o ator retornou às gravações do filme ‘A Lista’ nesta quarta-feira (26) e celebrou o momento ao lado de Lília Cabral.

Para o ator, o trabalho marca um recomeço de vida: “Estou feliz por ter voltado. Nada melhor do que isso, disse o famoso ao gravar a última diária do filme.

Segundo ele, faltava apenas uma “sequência de quatro páginas” para serem inseridas na edição da produção.

Tony Ramos recebido com carinho

Ao voltar ao trabalho, o veterano da televisão disse que foi recebido com muito carinho pelos colegas da Globo. Toda equipe ficou feliz e aplaudiu a entrada dele no set de gravações de ‘A Lista’.

“Isso me deixou bastante emocionado e mostra que existe muito afeto e respeito entre nós. Estou feliz de estar de volta e pronto para outros trabalhos”, disse o galã.

Detalhes do filme ‘A Lista’

No filme, Tony interpreta Antenor, par romântico de Lilia Cabral, que vive a protagonista Laurita. Giulia Bertolli, filha da atriz, também está no elenco principal da trama, que é inspirada na peça de mesmo nome, escrita por Gustavo Pinheiro.

Segundo o roteiro da peça, Lilia Cabral é uma mulher aposentada que se vê obrigada a estabelecer contato com a vizinha jovem, chamada Amanda (Giulia Bertolli).

Tony Ramos e Lilia Cabral formam o par romântico do filme 'A Lista' (Fábio Rocha/Globo)

Porém, no cinema, a história segue uma ideia parecida, mas com a entrada de novos personagens e também tramas para deixar tudo mais fluido.

Vale destacar que mesmo com o fim das gravações, ainda não há previsão de estreia do filme A Lista nos cinemas.

Tony Ramos internado no Rio

Tony foi internado no dia 16 de maio, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após uma indisposição. O ator fez alguns exames e precisou passar por procedimento cirúrgico para drenar um hematoma subdural, um tipo de sangramento entre o cérebro e o crânio.

Porém, a formação de novos hematomas intracranianos levaram o ator veterano mais uma vez para a mesa de cirurgia. Tempos depois, ele passou por fisioterapia e voltou para casa, onde continuou o seu tratamento.