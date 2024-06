A inteligência artificial toma conta do mundo do trabalho: empresa demite 60 escritores

Uma empresa tomou a decisão radical de demitir 60 escritores e substituí-los por inteligência artificial. A empresa assinou uma assinatura do ChatGPT da OpenAI para realizar o trabalho dessas pessoas.

De acordo com uma resenha do Tech Spot, a empresa (cujo nome não foi revelado) possui um blog onde escreve artigos para promover uma startup de tecnologia que vende dados.

A equipe de 60 pessoas, entre escritores e editores, era responsável por criar conteúdo criativo para cada um dos produtos oferecidos pela empresa. No entanto, a partir de 2023, tiveram a ideia de reduzir custos e começaram a prescindir de recursos humanos, dando início ao trabalho de IA.

Primeiramente, pediam ao ChatGPT que gerasse um artigo a partir de um título criado pelos escritores. Isso fez com que fosse necessária a presença de menos pessoas, uma vez que o processo de criação havia começado a ser automatizado.

Emprego perdido IA (PhonlamaiPhoto/Getty Images/iStockphoto)

A BBC entrevistou o último funcionário que saiu da empresa, que se identificou com o pseudônimo de Benjamin Miller para proteger sua privacidade.

Benjamin conta que as pessoas foram sendo retiradas até ele ficar sozinho editando o trabalho da IA. Seu objetivo era fazer com que os textos do ChatGPT parecessem menos robóticos e mais como se tivessem sido escritos por um humano.

A IA substituiu completamente os escritores

"De repente, eu estava fazendo o trabalho de todo mundo. Era mais edição do que eu tinha que fazer com os escritores humanos, mas sempre eram exatamente os mesmos tipos de edições. O verdadeiro problema era que estava se tornando repetitivo e entediante. Começava a parecer que eu era o robô", disse Miller.

"Eu contribuí em grande parte para o lixo que está enchendo a internet e destruindo-a. Quando saí, ninguém mais lia essas coisas porque não passam de lixo", acrescentou Benjamin, que revelou que agora não há um único humano trabalhando naquela equipe de redação.

Os grandes empresários que impulsionam o desenvolvimento da inteligência artificial afirmam que a tecnologia não substituirá os humanos, mas os acompanhará para tornar seus trabalhos mais fáceis. Este não é um grande exemplo para esta afirmação que costumam repetir Sam Altman ou Bill Gates.