Star Plus oficialmente se funde com o Disney Plus na América Latina: este é o ajuste que os usuários devem fazer

Disney Plus adquire Star Plus no México e Latinoamérica

Após o anúncio feito há várias semanas, finalmente os usuários da América Latina deixaram de ter disponível o serviço oferecido pelo Star Plus.

Os assinantes da plataforma deveriam usar o Disney Plus para encontrar a programação habitual do Star Plus.

O novo plano será chamado Disney+ Premium. Você continuará a desfrutar de downloads, reprodução e uso de dispositivos simultaneamente como até agora, dizia o e-mail recebido por vários usuários de ambas as plataformas.

Na América Latina, a Disney teve dificuldades para apresentar produções da 20th Century Fox, séries como ‘Os Simpsons’ ou eventos esportivos da ESPN, por isso foi criado o Star Plus, uma plataforma separada que agora está oficialmente se fundindo com o Disney Plus.

Alterações para acessar eventos esportivos

Em plena competição da Copa América e da Eurocopa, muitos usuários expressaram sua confusão por não conseguirem acessar os eventos esportivos oferecidos por canais como a ESPN.

No entanto, o processo de acesso é muito simples, as pessoas devem:

Passo 1: Acesse o Disney Plus em um PC

Acesse o Disney Plus em um PC Passo 2 : Acesse Editar Perfis

: Acesse Editar Perfis Passo 3: Em seguida, escolha nas configurações do perfil

Em seguida, escolha nas configurações do perfil Passo 4 : Ativar a opção "Ao vivo e sem classificação"

: Ativar a opção "Ao vivo e sem classificação" Passo 5: Configurar controle de idade

E pronto, com esses passos você já pode acessar as opções ao vivo no Star Plus.

Para garantir uma experiência adequada para cada tipo de público, a Disney Plus agora segmentará o conteúdo em duas seções principais:

Estrela: Onde os usuários encontrarão produções da Searchlight, 20th Century Studios, FX e produções originais da América Latina.

Onde os usuários encontrarão produções da Searchlight, 20th Century Studios, FX e produções originais da América Latina. ESPN: Dedicado exclusivamente a eventos esportivos como basquete, futebol e futebol americano.

Os planos dentro da plataforma também mudaram, agora são os seguintes: