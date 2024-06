Revelaram que Harry e Meghan estão “desesperados” para se reconciliarem com Kate

O príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle supostamente estão “desesperados” para se reconciliar com a princesa Kate Middleton, depois que ela anunciou seu diagnóstico de câncer.

A última vez que o casal compartilhou pessoalmente com a Princesa de Gales foi durante os atos fúnebres da rainha Elizabeth em setembro de 2022. Depois, foi Harry quem pôde ver sua cunhada na coroação do rei Charles. Naquela época, ele foi ao Reino Unido sem sua esposa.

Uma fonte revelou à revista OK! que Harry e Meghan têm tentado entrar em contato com Kate depois que ela informou sobre seu tratamento de quimioterapia. Supostamente, eles querem acabar com suas diferenças.

“Tanto Harry como Meghan têm acompanhado de perto a recuperação de Kate com grande interesse, mas infelizmente, tem sido mais à distância devido às suas linhas de comunicação com o palácio e com o príncipe e a princesa de Gales, em particular, serem muito limitadas, para dizer o mínimo”, disse a fonte.

Outro informante expressou que "Meghan está desesperada para se mostrar como uma pessoa melhor e acabar com essa disputa entre eles. Parecer como uma espécie de salvadora real só poderia melhorar sua imagem".

Ele manifestou que “apesar de toda a mágoa entre eles (os duques de Sussex e os Príncipes de Gales), seu coração está com Kate. Ele não consegue nem imaginar o quão difícil deve ser esta situação para ela... Meghan deixou claro que gostaria deixar para trás todas as bobagens e encontrar uma maneira de fazer as pazes para o bem de todos. Ela está pronta para deixar ir a raiva e a amargura”.

Kate Middleton, um possível elo para Harry e Meghan em sua reconciliação familiar

Meios de comunicação britânicos e internacionais destacaram em várias ocasiões que Kate Middleton poderia servir como uma ponte para ajudar na reconciliação do príncipe Harry com seu irmão William.

O Duque de Sussex se encontrou com seu pai, o rei Charles, depois de ser notificado que o rei está com câncer, mas não teve nenhum encontro com seu irmão mais velho, com quem há sérias diferenças, principalmente depois que ele e Meghan deram uma polêmica entrevista a Oprah Winfrey em março de 2021.

“A fonte disse à OK! que quando Kate voltar à ação, sua esperança é aliviar um pouco da pressão e possivelmente desencadear uma trégua com ela, William e o Rei também”.