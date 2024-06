Ralph Ineson deu pistas sobre o roteiro de ‘O Quarteto Fantástico’: “Estou animado por fazer parte”

Ralph Ineson, que interpretará Galactus no próximo filme dos Estúdios Marvel, ‘O Quarteto Fantástico’, compartilhou emocionantes detalhes sobre sua participação no projeto e o que significa para ele fazer parte do Universo Cinematográfico da Marvel.

Ineson expressou seu entusiasmo por se juntar ao vasto universo da Marvel, descrevendo seu papel como Galactus como uma oportunidade incrível. Em uma entrevista com The Movie Dweeb, ele destacou:

"Estou emocionado por fazer parte deste enorme mundo absolutamente louco. É Galactus. Não posso dizer muito, mas é Galactus. Há muito pelo que ficar animado".

Impressões sobre o roteiro

Embora tenha sido cauteloso para não revelar spoilers, Ineson elogiou o roteiro do filme. Apesar de inicialmente não estar muito familiarizado com todo o universo da Marvel, ele compartilhou como seu filho, um especialista no assunto, tem ensinando a ele sobre o universo Marvel e como tudo se encaixa.

Ralph também descreveu sua experiência ao receber o roteiro e como ficou impressionado com o que leu. Desde então, ele aprofundou sua compreensão do universo Marvel e desenvolveu um maior apreço pelo papel que desempenhará como Galactus.

Elenco e direção

Ralph junta-se a um elenco estelar que inclui Pedro Pascal como Reed Richards/Mister Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mulher Invisível, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana, Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/A Coisa, e Julia Garner como Shalla-Bal/Surfista Prateada.

Outros atores como Natasha Lyonne, John Malkovich e Paul Walter Hauser também fazem parte do projeto, embora seus papéis ainda não tenham sido revelados.

Dirigido por Matt Shakman, conhecido por seu trabalho na série limitada da Marvel de 2021, ‘WandaVision’, a produção de ‘Quarteto Fantástico’ começará em julho nos estúdios Pinewood em Londres.

O filme está programado para ser lançado em 25 de julho de 2025, como parte da Fase 6 do MCU.