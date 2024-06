“Pensei que era a Shakira”: Clara Chía reaparece com Piqué, mas seu visual recebe críticas

Já passou uma semana desde que Piqué e Clara Chía foram vistos nos tribunais de Barcelona, onde estão envolvidos em uma disputa legal com o paparazzi Jordi Martin, a quem impuseram uma ordem de afastamento por assédio e perseguição.

No entanto, o casal não conseguiu vencer nesta batalha legal que começou há um ano, quando Clara Chía e Piqué denunciaram Jordi Martin em junho de 2023, no entanto, o juiz acabou por rejeitar a ação movida contra o paparazzi que tem acompanhado de perto a separação do espanhol com Shakira e o que aconteceu ao redor dela.

Mas não foi apenas sua disputa com o famoso repórter que chamou a atenção, mas sim, o visual de Clara Chía, já que existem tão poucas fotografias da namorada de Piqué, cada uma de suas aparições acaba intrigando o público para ver como ela está depois de seu visual ter sido muito criticado no passado, com alguns já aplaudindo sua transformação ao aderir à tendência old money em cada um de seus trajes.

Desta vez, a espanhola fez uma nova aparição que recebeu tantas críticas quanto aplausos, ao lado de Gerard Piqué, e é que, há alguns que pensam que ela ainda tem problemas com sua forma de vestir e seu cabelo foi novamente criticado.

Clara Chía Martí e Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

Clara Chía e Piqué são captados no Grande Prêmio da Espanha

No último fim de semana, ocorreu o Grande Prêmio da Espanha no circuito de Barcelona-Catalunha (Montmeló), onde Gerard Piqué e Clara Chía Martí compareceram de mãos dadas com credenciais VIP, chamando a atenção não só por suas demonstrações de afeto, mas também pelos looks que usaram para a ocasião.

A jovem namorada de Piqué sempre acaba sendo a protagonista das manchetes pelos trajes que veste, os quais mudou desde que foi duramente criticada por suas primeiras aparições ao lado do ex-jogador de futebol, no entanto, determinada a acabar com o ódio do público, seu guarda-roupa tem evoluído, optando por roupas de estilo formal e cores nude.

Críticas do look de Clara Chía no Grande Prêmio da Espanha

Clara Chía Martí compareceu com um traje adequado para a ocasião, com um vestido ‘Celine’ em denim estilo camiseiro com bolsos curtos e fresco para a temporada de verão, cujo valor seria de cerca de 1.450 euros, que, como é costume, complementou com óculos de sol pretos e um penteado solto com cabelos ondulados.

Embora a jovem de 25 anos tenha acertado em suas roupas, houve aqueles que não hesitaram em criticar sua aparência, dividindo opiniões sobre o visual que ela usou no Grande Prêmio da Espanha, não faltaram usuários que a compararam com Shakira e até mesmo criticaram seu cabelo, dizendo que parecia descuidado.

