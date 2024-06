O incrível gesto protetor da princesa Charlotte com Kate Middleton que comoveu a todos

Após sua radiante reaparição no tradicional Trooping the Colour 2024, Kate Middleton mais uma vez se afastou dos holofotes e não fez mais nenhuma aparição pública nas atividades da realeza ou nas redes sociais.

É que depois de revelar há alguns meses que estava em tratamento contra o câncer, a princesa de Gales tem mantido um perfil baixo, e apesar dos rumores que surgem diariamente na imprensa internacional ou nas redes sociais, ela preferiu manter-se em silêncio e no momento não se sabe quando voltará a participar de algum evento da coroa.

O gesto de Charlotte com Kate Middleton

Por isso, o grande retorno da esposa do príncipe William em 15 de junho no Trooping the Colour continua a ser analisado em detalhes pela imprensa.

Kate Middleton em Trooping the Color 2024 Chris Jackson / Getty Images (Chris Jackson/Getty Images)

E nesse sentido, as imagens desse dia reafirmaram a grande proximidade e vínculo que a princesa mantém com seus filhos, especialmente com Charlotte.

Isso chamou a atenção da especialista real Ingrid Seward, que, em conversa com o portal Hello! , aprofundou sobre a relação que Kate mantém com sua única filha.

Durante o evento tradicional, a esposa de William parecia ativa e radiante, mas ao descer da carruagem em que estava com seus filhos, ela teve que atrasar um pouco seu passo.

Isso foi notado por sua filha Charlotte, que imediatamente se preocupou com o estado de sua mãe e parou para esperá-la, enquanto os outros continuavam avançando.

Charlotte e Kate Middleton John Phillips / Getty Images (John Phillips/Getty Images)

Este gesto da princesa comoveu as redes e foi destacado pela especialista. "Acho que Charlotte realmente está cuidando de sua mãe. Foi muito doce a maneira como ela se colocou na frente dela e continuaram conversando. Charlotte parece estar cheia de admiração por sua mãe, o que também acho encantador", afirmou.

"Kate e Charlotte são grandes amigas e acredito que o vínculo delas é muito valioso para Kate. A relação mãe-filha obviamente é importante para Kate, pois ela tem um relacionamento muito próximo com sua própria mãe, Carole Middleton", explicou Seward.

Finalmente, sobre a relação de Kate com o resto da família de William, a especialista indicou que “eles são uma família muito, muito unida, algo que a falecida rainha (Elizabeth II) realmente gostava e achava que favoreceria Kate e sua posição. Ela tinha uma família muito estável e acredito que é isso que Kate está tentando replicar”.