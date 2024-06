O amor em ‘Bridgerton’ ultrapassou a tela: Prudence Featherington roubou o pretendente da irmã

Um som de amor que se confirma

Nas redes sociais, tem havido muita agitação em torno da vida privada de alguns dos atores desta bem-sucedida série e foi assim que recentemente foram postadas algumas fotos que indicavam que Bessie Carter e Sam Phillips estavam saindo juntos e não exatamente como amigos.

Acontece que Carter e Phillips estão vivendo uma história de amor muito bonita. Tudo isso foi confirmado após ver o casal passeando muito junto nos arredores de Sussex, Inglaterra, no último sábado, 22 de junho.

ANÚNCIO

De acordo com o portal Just Jared, o casal estaria namorando desde março de 2023, quando foram vistos juntos pela primeira vez na estreia de ‘A Little Life’, uma peça de teatro que está em cartaz no West End de Londres.

Tempos depois, o casal esteve na estreia do filme ‘Wonka’, onde acompanharam o pai de Bessie, Jim Carter, que teve uma participação no filme como Abacus Crunch.

Também acompanharam a mãe da atriz, a incrível Imelda Staunton, que interpretou a Rainha Elizabeth em ‘The Crown’.

ANÚNCIO

Tags