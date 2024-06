O aclamado filme que todos aplaudiram está saindo da Netflix

A plataforma da Netflix renova mensalmente seu catálogo de produções para oferecer aos espectadores ao redor do mundo, novas opções que os mantenham atualizados.

No entanto, existem esses filmes de grande sucesso que não podemos deixar de ver e um deles temos a oportunidade de assistir até 22 de julho. Trata-se de ’A Favorita’, indicado ao Oscar e considerado um dos melhores filmes da década de 2010.

Este filme foi 2018 dirigida por Yorgos Lanthimos, ambientada durante o reinado de Ana da Grã-Bretanha. O filme tem sido elogiado por seu roteiro, direção, design de figurino e fotografia.

Escrito por Deborah Davis e Tony McNamara, o filme explora as intrigas políticas e as complexas relações durante o reinado de Ana da Grã-Bretanha, a última monarca da Casa de Stuart, que reinou de 1707 a 1714.

Aplaudida pelo seu elenco

Com um elenco destacado que inclui Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone, o filme tem sido elogiado por seu roteiro, direção, fotografia e música, além das aclamadas atuações de seu elenco principal.

Recebeu numerosas distinções e prêmios, consolidando-se como uma representação excepcional tanto em termos técnicos quanto no desempenho de seu elenco.

Foi originalmente lançado nos cinemas em 2018 e teve uma bem-sucedida passagem por festivais de cinema, incluindo prêmios em Veneza e Telluride. Além disso, deu um Oscar a Olivia Colman como melhor atriz principal e duas indicações para melhor atriz coadjuvante para Emma Stone e Rachel Weisz.

Luta pelo poder

De acordo com a sinopse da Netflix, ‘A Favorita’ nos leva para 1708, durante a Guerra de Sucessão Espanhola. A rainha Ana, interpretada brilhantemente por Olivia Colman, é uma figura de saúde frágil com pouco interesse em governar, preferindo atividades excêntricas.

Sarah Churchill (Rachel Weisz), a duquesa de Marlborough, tem um controle efetivo sobre o país. A chegada de Abigail Masham (Emma Stone), prima empobrecida de Sarah, altera essa dinâmica.

Abigail, com astúcia, conquista um lugar no círculo íntimo da rainha, desencadeando eventos de amor, traição e luta pelo poder. O filme explora as complexidades das relações humanas, revelando as ambições e emoções ocultas dos personagens.