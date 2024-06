Netflix está preparando um julho perfeito com estas séries, filmes e documentários originais

Todos os meses, os assinantes da Netflix aguardam com entusiasmo a chegada de novos lançamentos na plataforma e julho não é exceção. Com uma variedade de conteúdos novos que prometem nos manter entretidos e colados às nossas telas.

Desde séries viciantes até filmes impactantes e documentários reveladores , a plataforma de streaming preparou um catálogo diversificado que se adapta a todos os gostos e preferências. Aqui está uma lista dos lançamentos na Netflix para o mês de julho

Séries

O homem dos 1000 filhos (3 de julho)

Várias famílias descobrem que o carismático doador de esperma em quem confiaram já tem centenas — ou talvez milhares — de filhos ao redor do mundo.

Campeões do Barbecue, Temporada 3 (4 de julho)

Os melhores defumadores e mestres de churrasco competem pela glória em um campeonato de churrascos tão amigável quanto ardente.

Rythm + Flow: França, Temporada 3 (4 de julho)

Numa competição musical iluminada por um júri de três estrelas, rappers franceses criam novas rimas e travam batalhas de improvisação para ganhar 100.000 euros.

Pedaço de Mim (5 de julho)

Devido a um fenômeno estranho, uma mulher engravida de gêmeos de pais diferentes. Com o tempo, ela precisa lutar para manter sua família unida e seus segredos escondidos.

Confeiteiros contra o tempo, Temporada 2 (10 de julho)

Numa corrida contra o tempo, seis duplas de confeiteiros misturam inovação e tradição para criar maravilhas comestíveis. Quem provará a doce vitória?

Vikings: Valhalla, Temporada 3 (11 de julho)

O intenso drama histórico que retoma a história da série 'Vikings' cem anos depois promete um novo desdobramento de batalhas épicas e narrativas apaixonantes, enquanto Freydís, Leif e Harald avançam em direção ao fim da era viking.

Gatinhos explosivos (12 de julho)

A batalha decisiva entre o bem e o mal! Deus e seu arqui-inimigo, a criatura de Satanás, são enviados à Terra para viver com os humanos, incorporados em gatos que falam? Não perca esta série absurda na Netflix.

Ela de dia, outra de noite (14 de julho)

A história gira em torno de Lee Mi-jin, uma jovem de 28 anos que luta para encontrar emprego e cuja vida muda radicalmente quando, de forma misteriosa, começa a envelhecer 30 anos cada vez que o sol nasce, transformando-se em uma mulher de 50 anos chamada Im Soon. Aproveitando essa estranha circunstância, Mi-jin decide se candidatar a um cargo de estagiária sob sua nova identidade e, finalmente, consegue o emprego dos seus sonhos, trabalhando para um promotor exigente e viciado em trabalho.

Cobra Kai, Temporada 6 (Parte 1) (19 de julho)

A série que retoma a icônica saga cinematográfica de 'Karate Kid' e a leva a novas alturas teve uma grande resposta por parte dos fãs na plataforma. A trama se concentra nos personagens de Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, que agora são adultos e lidam com suas próprias lutas pessoais e profissionais.

Elite, Temporada 8 (26 de julho)

Mantendo seu tom provocador e cheio de mistério, a temporada continuará surpreendendo com reviravoltas inesperadas e momentos impactantes que manterão os espectadores à beira de seus assentos. Os fãs podem esperar uma conclusão carregada de intensidade emocional e drama, características que transformaram Elite em um fenômeno global.

Filmes

Um lugar silencioso - Dia 1 (1 de julho)

Este é o muito aguardado prequel da saga de terror ‘A Quiet Place’. A história irá focar nos eventos anteriores aos vividos pela família liderada por Emily Blunt e John Krasinski, que tinham que evitar fazer barulho para não atrair criaturas assustadoras. Neste artigo, vamos te contar do que se trata, quando será lançado e tudo o que você precisa saber sobre este novo filme.

O campeão (12 de julho)

Após cometer uma agressão, uma estrela impulsiva do futebol acaba no banco e é designada um novo tutor: um acadêmico solitário que o ensinará a enfrentar seus medos.

À beira do abismo (19 de julho)

Após o fracasso do disco com o qual pensava retornar ao sucesso, uma estrela de rock se muda para Chipre, onde lidará com visitantes inesperados e reencontrará um antigo amor.

Não negociável (26 de julho)

O negociador de reféns Alan Bender é chamado para resgatar o presidente de um sequestro, mas também precisa lidar com sua própria esposa e seu casamento.

Documentários

Sprint: Os humanos mais rápidos (2 de julho)

Para se tornar a pessoa mais rápida do mundo, os velocistas de elite enfrentam treinamentos rigorosos e muita competição sob os olhares atentos da mídia.

Simone Biles volta a voar (17 de julho)

A ginasta Simone Biles tenta encontrar o equilíbrio entre sua vida pessoal, sua saúde mental e os treinamentos enquanto se prepara para seu retorno aos Jogos Olímpicos.