Netflix: a série viciante baseada em uma história real chocante que destronou Bridgerton

O reinado de Bridgerton acabou? Após a estreia da segunda parte da terceira temporada da popular série, a produção voltou a ser a mais vista na Netflix, sendo um verdadeiro sucesso entre os usuários da plataforma.

E assim tem sido por vários dias, até a chegada desta série espanhola que chegou a liderar o top 10 das produções mais vistas.

A impressionante série baseada em fatos reais

Trata-se de Gangues da Galícia, uma produção de sete capítulos baseada em fatos reais, criada por Jorge Guerricaechevarría.

"Quando o assassinato de seu pai revela a vida dupla que ele levava, uma advogada busca vingança se infiltrando em um cartel de drogas galego e se aproximando de seu líder".

Gangues da Galícia Netflix (Netflix)

A Netflix descreve a produção como tendo episódios com cerca de 50 minutos de duração, tão viciante que você vai querer assistir tudo em um único dia.

Dentro do elenco da série destacam-se nomes como Clara Lago, Tamar Novas, Melania Cruz, Xosé Antonio Touriñán, María Pujalte, Francesc Garrido e Miguel de Lira.

No entanto, apesar do grande sucesso no serviço de streaming, a produção recebeu críticas mistas. "Uma série funcional (...) Outro thriller policial sobre o tráfico de drogas baseado em fatos reais. A história é interessante (e um pouco melodramática), mas a execução não é totalmente satisfatória", disse Raquel Hernández Luján da Hobby Consolas.

Por sua vez, José Cano de Cine con Ñ afirmou que a série está “tão bem realizada quanto mais do que vista e rotineira”.

No entanto, se não se importas muito com críticas e quer ver uma série viciante que te vai prender desde o primeiro minuto e que está sendo um grande sucesso, Gangues da Galícia é uma ótima opção para aproveitar nas noites ou nos fins de semana.