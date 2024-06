Estes são os k-dramas mais bem avaliados no Netflix que você não vai se cansar de assistir

As séries coreanas, ou k-dramas, capturaram a atenção do público ao redor do mundo com suas tramas emocionantes, personagens cativantes e produções de alta qualidade. Elas são conhecidas por suas histórias bem desenvolvidas que podem abranger desde romances emocionantes até thrillers intrigantes e dramas históricos, através de tramas cuidadosamente estruturadas, com reviravoltas que mantêm os espectadores à beira de seus assentos.

Além disso, eles oferecem uma profundidade emocional dos personagens e situações com as quais é fácil se conectar, independentemente do idioma, costumes ou visão de vida naquele canto do mundo. E ao contrário das produções ocidentais em que tudo parece muito acelerado, nas produções coreanas eles dedicam tempo para desenvolver as motivações, histórias e conflitos de seus protagonistas, mostrando-os não apenas como heróis ou vilões, mas como seres humanos complexos com virtudes e defeitos. Através de suas histórias, os espectadores aprendem sobre resiliência, empatia e a importância das relações humanas.

Isso levou a um aumento considerável no percentual de consumidores de K-dramas na Netflix, o que se reflete nos títulos que constantemente se posicionam no TOP 10 de línguas não inglesas por longos períodos de tempo. Portanto, se você quer se aventurar nesse mundo ou já é uma especialista, aqui está uma lista com algumas das melhores séries coreanas que você pode assistir uma e outra vez.

K-dramas para assistir no Netflix mais de uma vez

Tudo Bem Não Ser Normal

Tudo Bem Não Ser Normal Netflix (Netflix)

Uma série que combina romance, drama e temas de saúde mental de uma forma única e emocionante. A história gira em torno de Moon Gang-tae, um trabalhador de saúde em uma sala psiquiátrica, e Ko Moon-young, uma escritora de contos infantis com transtorno de personalidade antissocial. Conforme suas vidas se entrelaçam, ambos os personagens embarcam em uma jornada de cura emocional e autoconhecimento. As atuações de Kim Soo-hyun e Seo Ye-ji têm sido muito aclamadas, e a série tem sido elogiada por seu enfoque sensível e autêntico sobre temas de saúde mental.

Pousando no Amor

Pousando no Amor Netflix (Netflix)

Este k-drama se tornou um dos mais populares e aclamados da última década. Conta a história de Yoon Se-ri, uma rica herdeira sul-coreana que, após um acidente de parapente, aterrissa na Coreia do Norte. Lá, ela encontra Ri Jeong-hyeok, um oficial norte-coreano que decide protegê-la e escondê-la. A trama se desenrola em meio às tensões políticas entre as duas Coreias, mas o que realmente se destaca é a química entre os protagonistas, Hyun Bin e Son Ye-jin, que são um casal na vida real. A série oferece uma mistura perfeita de romance, humor e drama, fazendo com que os espectadores se apaixonem pelos personagens e suas histórias.

Itaewon Class

Itaewon Class Netflix (Netflix)

Baseado em um popular webtoon, ‘Itaewon Class’ segue a história de Park Sae-ro-yi, um jovem determinado a vingar a injustiça sofrida por seu pai. Depois de ser expulso da escola e preso, Sae-ro-yi abre um bar no vibrante distrito de Itaewon, em Seul, com o objetivo de enfrentar o poderoso grupo empresarial que arruinou sua família. A série aborda temas de justiça social, diversidade e perseverança. Estrelada por Park Seo-joon e Kim Da-mi, não só oferece uma narrativa emocionante, mas também personagens bem desenvolvidos que inspiram e comovem.

Reino da Conquista

Reino da Conquista Netflix (Netflix)

É uma inovadora série que combina o drama histórico com o gênero zumbi, criando uma experiência visualmente impressionante e altamente viciante. Ambientada na era Joseon, a série segue o príncipe herdeiro enquanto investiga uma misteriosa praga que transforma as pessoas em zumbis. A série se destaca por sua trama política intrincada e suas espetaculares cenas de ação. Com um roteiro intrigante e uma produção de alta qualidade, ‘Kingdom’ estabeleceu um novo padrão para os dramas históricos e de terror.

Vincenzo

Vincenzo Netflix (Netflix)

Uma série que mistura a máfia italiana com a justiça coreana de uma maneira intrigante e envolvente. O protagonista é Vincenzo Cassano, um advogado italiano de ascendência coreana e consigliere da máfia que retorna à Coreia do Sul para resolver um caso de corrupção. A série oferece uma combinação de comédia, ação e drama, com uma narrativa inteligente e personagens carismáticos.