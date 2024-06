Assim cresceram as filhas de Sarah Jessica Parker, tão fashionistas quanto Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker é uma figura icônica no mundo do entretenimento e da moda, destacando-se por seu emblemático papel como Carrie Bradshaw na série de televisão “Sex and the City”. Com isso, ela não apenas redefiniu a televisão para uma geração de mulheres, mas também a elevou ao topo. Seu personagem, uma colunista de Nova York com paixão por sapatos e alta costura, rapidamente se tornou uma referência de estilo com roupas clássicas que combinavam peças vintage e de alta costura, criando um estilo inconfundível que ainda é celebrado até hoje.

ANÚNCIO

A capacidade de Parker de combinar peças de diferentes estilos e épocas a destacou em tapetes vermelhos e eventos de moda, garantindo-lhe um lugar na elite da moda mundial. Além disso, ela lançou sua própria linha de sapatos, SJP Collection, consolidando sua influência e legado na moda. Seu grande senso de estilo tem sido refletido em sua maternidade, especialmente através de suas filhas, que recentemente completaram 15 anos e têm demonstrado ser tão fashionistas quanto sua mãe.

Assim cresceram as filhas gêmeas de Sarah Jessica Parker

Parker é mãe de três filhos: James Wilkie, nascido em 2002, e as gêmeas Marion e Tabitha, nascidas em 2009 através de uma barriga de aluguel. Embora tenha se esforçado para manter sua vida familiar fora dos holofotes, sempre falou abertamente sobre os desafios e alegrias de ser mãe, destacando a importância de encontrar um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal.

"A maternidade não é para todos; há muitas coisas que são realmente difíceis", disse em uma entrevista de 2021 à Mother Mag. "É exaustivo e basicamente você passa o dia todo limpando os resíduos das pessoas. Você é uma grande secretária, boa e antiquada. Tudo o que faço é organizar a vida das pessoas e levá-las para lá e para cá e tudo mais. É o que eu queria e com isso, no entanto, vem testemunhar como alguém, com sorte, se torna uma pessoa realmente interessante e decente que contribui com algo".

Para a atriz, sua família sempre foi uma prioridade e, embora não costuma mostrar seu dia a dia, as vezes que apareceu ao lado de suas filhas, deixou transparecer a grande conexão que tem com elas.

Tabitha Hodge e Marion Loretta Broderick nasceram através de uma mãe substituta em 22 de junho de 2009, completando a família de Sarah Jessica e Matthew. Nas postagens do Instagram, Sarah frequentemente se refere a Marion como Loretta, e embora tenha mantido os rostos das meninas fora de suas redes sociais, as gêmeas foram fotografadas em eventos de tapete vermelho com sua família em várias ocasiões.

Ambas são incrivelmente unidas e a própria Sarah Jessica Parker expressou que é algo que ela admira muito nelas. "Elas são muito devotas uma à outra, mas também dirão: 'Preciso de um tempo longe dela'. Tabitha pode brincar sozinha por horas. Loretta sempre precisa estar por perto. Elas frequentam escolas diferentes. Essa é a ideia de Tabitha", disse à People em 2018.

Parker e seu marido, o ator Matthew Broderick, têm sido cuidadosos em proteger a privacidade de seus filhos, evitando expô-los desnecessariamente à atenção da mídia. Parker raramente compartilha fotos de sua família nas redes sociais e prefere manter as conversas sobre sua vida pessoal ao mínimo durante as entrevistas. Essa postura tem permitido que sua família leve uma vida relativamente normal, apesar da fama.