As 5 maiores mudanças físicas impactantes de Letizia Ortiz desde que começou seu romance com Felipe

Basta dar uma olhada nas várias imagens que circulam na Internet do passado de Letizia Ortiz para perceber que não resta mais nenhum vestígio daquela jovem jornalista que costumava embelezar a transmissão dos noticiários matinais com sua imagem.

ANÚNCIO

A rainha Letizia mudou sua imagem ao longo dos anos

Por outro lado, se navegarmos pelas imagens atuais da casa real espanhola, podemos notar que a imagem da monarca espanhola mudou completamente ao longo da década em que ela tem sido rainha, graças ao fato de ter sabido adaptar perfeitamente seu estilo às diferentes idades e às diversas tendências em beleza e moda ao longo destes anos.

Rainha Letizia Samuel de Roman / Getty Images (Samuel de Roman/Getty Images)

Apesar de que a mudança física de Letizia é muito evidente, também existem cinco aspectos específicos nos quais a rainha se esforçou para aprimorar, dando muito mais estilo à sua imagem, de acordo com as informações destacadas no site Vanidades.

Seu tom de pele

Uma das mudanças mais evidentes em Letizia é a cor da pele, que passou de muito branca para um bronzeado muito marcado durante todo o ano. No entanto, a rainha não especificou quais são seus métodos para manter sua tez quente, mas muitos sugerem que ela pode recorrer a efeitos de tintura.

Um corpo tonificado

Embora a rainha sempre tenha exibido uma figura esbelta, é agora que ela se encontra em seu melhor momento físico, pois agora possui um par de braços de aço, os quais são o resultado de disciplina e exercício com pesos.

Rei Felipe VI e rainha Letizia Getty Images (Getty Images)

A cor do cabelo

Outro dos aspectos que mudou com o tempo é o cabelo. Agora, a rainha possui uma juba que se ajusta à sua colorimetria morena, enquanto em anos anteriores optava por tons loiros.

Obter código de incorporação

O nariz dela

Há alguns anos, Letizia teve que passar por uma rinoplastia para corrigir uma condição médica. No entanto, essa operação resultou na mudança total da largura e aparência de seu nariz.

O olhar dela

A forma dos olhos da antiga jornalista mudou ao longo dos anos. Isso se deve principalmente ao fato de que ela prefere atualmente recorrer a extensões de cílios em vez de usar a máscara tradicional.