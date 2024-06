Star Plus agora no Disney Plus? Isso é tudo o que se sabe sobre a nova fusão das duas plataformas

O Disney Plus, a principal plataforma de streaming de conteúdo familiar, anunciou um relançamento que promete revolucionar o entretenimento digital. A partir de 26 de junho de 2024, o Disney Plus incorporará o conteúdo do Star Plus e ESPN, eliminando a necessidade de assinaturas separadas e oferecendo uma experiência mais completa aos seus usuários.

Apesar de sua popularidade mundial graças a clássicos animados, franquias de Star Wars e Marvel, o Disney Plus na América Latina apresentava limitações em relação ao conteúdo mais adulto. Para acessar produções da 20th Century Fox, séries como ‘Os Simpsons’ ou eventos esportivos da ESPN, os usuários precisavam recorrer ao Star Plus, gerando um custo adicional mensal.

"Esta integração permitirá que a força inigualável do nosso conteúdo esteja disponível em um único aplicativo, proporcionando uma experiência aprimorada e superior, e um acesso simplificado aos assinantes, em quem sempre focamos", disse em comunicado de imprensa Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America.

Com este relançamento, a Disney Plus busca consolidar todo o catálogo da The Walt Disney Company em uma única plataforma. Os usuários poderão acessar uma ampla variedade de conteúdo de entretenimento geral e esportes sem a necessidade de mudar de plataforma.

Conteúdo segmentado e controle parental avançado

Para garantir uma experiência adequada para cada tipo de público, o Disney Plus segmentará o conteúdo em duas seções principais:

Star : Onde os usuários encontrarão produções da Searchlight, 20th Century Studios, FX e produções originais da América Latina.

: Onde os usuários encontrarão produções da Searchlight, 20th Century Studios, FX e produções originais da América Latina. ESPN: Dedicada exclusivamente a eventos desportivos como basquetebol, futebol e futebol americano.

Além disso, o Disney Plus oferecerá controles parentais aprimorados. Os assinantes poderão criar perfis protegidos por um PIN e estabelecer limites de acesso com base na classificação do conteúdo. Essa medida se junta aos perfis infantis já disponíveis, conhecidos como ‘Modo Júnior’, que oferecem uma interface fácil de navegar com conteúdo adequado para todas as idades e uma função de “saída protegida” para evitar que menores acessem perfis não autorizados.