Snoop Dogg corre 200 metros rasos em homenagem a Kobe Bryant

Snoop Dogg corre na pista com um número de peito personalizado no terceiro dia das Eliminatórias da Equipe Olímpica dos EUA de Atletismo de 2024 no Hayward Field em 23 de junho de 2024 em Eugene, Oregon. (Foto de Patrick Smith/Getty Images)

2024 U.S. Olympic Team Trials - Track & Field - Day 3

Snoop Dogg prestou uma grande homenagem à estrela do esporte falecida Kobe Bryant. O rapper americano foi um dos convidados para as Eliminatórias de Atletismo dos Estados Unidos, o campeonato que define os atletas que irão para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

ANÚNCIO

Snoop Dogg praticou atletismo aos 52 anos de idade

No estádio Hayward Field, em Eugene, Oregon, Snoop Dogg surpreendeu ao correr 200 metros rasos, uma das provas do atletismo olímpico. Com 52 anos, o rapper chegou à meta em 34,44 segundos, um feito que, em sua opinião, é um grande marco para um artista de sua idade.

"Não é tão ruim para um homem de 52 anos", disse à NBC.

Vestuário em homenagem ao jogador de basquete Kobe Bryant

Com uma performance surpreendente, Snoop Dogg vestiu-se em homenagem ao falecido jogador de basquete Kobe Bryant, ícone do Los Angeles Lakers.

Nos seus 200 metros, ele vestiu vermelho, azul e branco, as cores da bandeira dos Estados Unidos, com o rosto de Bryant estampado no centro.

“Na competição esportiva, Snoop Dogg reservou um tempo para conhecer as principais estrelas do atletismo americano e também para comentar ao vivo para a NBC a final dos 3.000 metros com obstáculos”, destaca o site biobiochile.cl.

Competir ao lado de outros atletas olímpicos

O rapper reconhecido enfrentou uma competição acirrada na corrida de domingo (23 de junho), contra o quatro vezes medalhista olímpico Ato Bolden e o velocista americano aposentado Wallace Spearmon.

As Provas Olímpicas dos EUA 2024 serão realizadas em Eugene, Oregon, de 21 a 30 de junho, e decidirão quais atletas serão selecionados para representar os EUA nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.