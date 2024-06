Shakira e Clara Chía estão usando vestidos da mesma cor: uma foi elogiada e a outra foi destruída

Shakira tornou-se uma das artistas latinas mais populares e bem-sucedidas da história. Ao longo dos anos, a cantora de 47 anos continua a ter sucesso com músicas como Monotonía, Music Sessions 53 e TQG.

ANÚNCIO

Shakira e Clara Chía com o mesmo visual: quem ficou melhor?

No entanto, na esfera amorosa não teve tanta sorte, e recentemente viveu um forte inferno após sua separação com Gerard Piqué, supostamente devido a uma infidelidade com Clara Chía.

Clara Chía Martí, a nova namorada do ex-jogador de futebol, de 24 anos de idade, tornou-se uma das mulheres mais rejeitadas ao redor do mundo e foi comparada dezenas de vezes com a cantora colombiana, garantindo que "não chega nem aos pés dela".

Embora afirmem que Clara Chía tentou copiar o estilo de Shakira em diferentes ocasiões, a verdade é que ela não consegue parecer tão bem quanto a cantora, o que afetou muito a jovem catalã, de acordo com as informações do site Nueva Mujer.

Shakira é comparada a Clara Chía por seu vestido azul

Foi quando Shakira lançou TQG, seu sucesso musical com Karol G, que ela usou um lindo traje que a fez ser comparada a Clara Chía. No videoclipe da música com a artista de Medellín, Shakira usou um vestido azul de couro justo, comprido, com gola alta, no qual exibiu sua espetacular figura aos seus mais de 45 anos de idade.

Últimas Notícias ANÚNCIO