Olimpíada de Paris: Globo cancela documentário com medalhistas

Campeão olímpico em 2012, Arthur Zanetti participou do quadro Minha Medalha, na TV Globo

Os medalhistas brasileiros da Olimpíada de Paris não terão um documentário no Globoplay. Segundo o jornal O Globo, a produção foi cancelada para não saturar o assunto, que ficará em destaque entre os dias 26 de julho e vão até 11 de agosto.

O documentário É Ouro! O Brilho do Brasil em Tóquio extraído dos Jogos Olímpicos de 2021 também fez a direção da Globo decidir pelo cancelamento da série.

A produção exibida no Globoplay estreou logo após o campeonato mostrando a preparação dos atletas brasileiros antes de conquistarem o pódio.

Mas, não podemos dizer que foi inovador, já que o documentário mostrava a cada semana entrevistas e as celebrações dos atletas, algo que os fãs de esporte assistem antes e durante os jogos.

A Olimpíada 2024 na TV Globo

A Globo montou 16 equipes de reportagem para acompanhar tudo que acontece em Paris a partir de 26 de julho. A emissora também levou uma equipe para o Taiti, que recebe algumas competições.

O canal da família Marinho planeja mais de 200 horas de transmissão até o dia 11 de agosto, quando a Olimpíada de Paris termina. Serão cerca de 12 horas por dia e parte da programação habitual vai mudar.

Durante as competições, o programa Central Olímpica entra no ar após o capítulo inédito de Renascer, substituindo toda faixa de shows, como o Linha Direta e o Conversa com Bial, apresentados pelo jornalista Pedro Bial.

O correspondente Guilherme Pereira também mostra tudo que acontece na vila olímpica durante o Jornal Hoje e o repórter Marcelo Courrege revela mais no Jornal Nacional.

Olimpíada de Paris fora da TV Globo

Fora da TV aberta, os quatro canais SporTV e o Globoplay também se dedicam aos Jogos Olímpicos de 2024. Serão quase 16 horas por dia de transmissão esportiva.

O programa Ça Va Paris Especial, comandado por André Rizek e Fabi Alvim direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, será uma das grandes apostas para mostrar tudo que acontece na vila olímpica de Paris.