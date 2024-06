O ator Matthew Lewis passa pelo Harry Potter New York para apresentar uma nova experiência

A loja Harry Potter New York tem algumas novas ofertas mágicas para este verão norte-americano.

A partir de 20 de junho, Harry Potter New York apresenta uma aventura de vassoura diante de uma tela verde, permitindo aos visitantes voar alto sobre cenas clássicas.

Matthew Lewis, que interpretou o adorado estudante de Gryffindor Neville Longbottom nos filmes de 'Harry Potter', passou a experimentar a nova experiência virtual e celebrar as novas adições à loja.

"Quando eu era criança, eu era fã dos livros do Harry Potter. Tomara que algo assim tivesse existido quando eu era mais jovem", disse Lewis. "Isso é incrível, ter sido capaz de montar numa vassoura aos nove anos, isso teria me deixado boquiaberto".

Na nova experiência virtual, os convidados sobem em uma vassoura e competem para chegar a Hogwarts a tempo. Aqueles que participarem voarão sobre Londres, competirão contra o Ônibus Noturno, voarão sobre a Escócia e o Lago Negro e eventualmente chegarão.

Ao finalizar a experiência, os convidados podem receber downloads digitais das fotos tiradas durante a experiência, bem como imprimi-las.

Apesar de que a experiência de Lewis com cenas de vassouras ocorreu em filmes anteriores, ele diz que a nova experiência virtual de vassoura é muito semelhante à forma como as cenas de voo foram filmadas nos filmes.

"Quando fiz a vassoura pela primeira vez há 24 anos, foi o meu primeiro dia no set, e foi um pouco menos confortável do que veio a ser. Tínhamos a tela verde e os cabos, e era muito semelhante ao que têm aqui embaixo, mas quando fiz, era muito diferente", disse Lewis. "Estavam improvisando tentando descobrir como fazer, então literalmente apenas me amarraram a uma vassoura na parte de trás de um caminhão. [A experiência virtual na vassoura] é muito, muito semelhante ao que era."

A cópia original de O Profeta Diário está agora em exibição na Harry Potter New York.

Além da nova experiência virtual, o Harry Potter New York exibe novos acessórios dos filmes, incluindo a Pedra Filosofal, o colar giratório, a revista ‘O Pasquim’, a Nimbus 2001 e as varinhas de Bellatrix Lestrange, Sirius Black, Severus Snape e Draco Malfoy. De 20 a 23 de junho, o Harry Potter New York oferecerá visitas guiadas gratuitas destacando os acessórios a cada hora, das 9h às 18h todos os dias.

Para celebrar ainda mais as últimas adições, por tempo limitado, o Bar de Cerveja Amanteigada de Harry Potter em Nova York oferecerá um novo cupcake temático de vassoura disponível para compra.

"Tive a sorte de interpretar um personagem como Neville e de ter conversado com muitas pessoas que se inspiraram nele. Muitas pessoas me contaram histórias reconfortantes de como superaram a escola graças a ele, ou de como 'Harry Potter' foi algo que compartilharam com familiares falecidos", disse Lewis. "Só quero deixar meu último legado com 'Harry Potter', quero garantir que as pessoas ainda tenham essas memórias, que ainda tenham esse lugar seguro."

Harry Potter New York está localizado em 935 Broadway e está aberto das 9h às 21h de segunda a sábado e das 9h às 19h aos domingos. O preço da experiência de voo começa em $20 por uma foto impressa e um download digital, $30 por duas impressões, $30 por todas as fotos e vídeos digitais, e $50 por mídias ilimitadas.

Para mais informações, visite harrypotterstore.com.