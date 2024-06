Maus-tratos a animais: O que pode acontecer com Bruna Surfistinha

Raquel Pacheco (Bruna Surfistinha) foi acusada de maus-tratos a animais por síndica do prédio onde morava em São Paulo

A escritora e influenciadora digital Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, segue na mira da Justiça, que deve decidir se Bruna responderá ou não pelo crime de maus-tratos a animais.

A famosa foi indiciada pela Polícia Civil de São Paulo e o caso foi investigado pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

Agora, após a conclusão do inquérito policial nesta terça-feira (25), o documento foi enviado para apreciação da Justiça, que vai decidir o futuro da ex-garota de programa.

Caso vá a julgamento e seja culpada, Bruna Surfistinha pode cumprir pena de detenção de três meses a um ano, além de pagar uma multa, de acordo com a lei de crimes ambientais.

Síndica denunciou Bruna Surfistinha

Em 2023, a síndica de um condomínio denunciou Raquel Pacheco, que teria abandonado uma cachorra e três gatos em um apartamento alugado na República, na região central da capital paulista.

A denúncia tornou-se pública quando um vídeo mostrando o momento em que os bichos foram resgatados começou a circular pelas redes sociais (assista abaixo).

Segundo a denúncia, Bruna teria deixado o apartamento alugado após ter a luz cortada por falta de pagamento. A famosa teria abandonado os pets (uma cachorra da raça labrador e três gatos) no local, sem comida e água.

O forte cheiro de urina e fezes dentro do apartamento chamou a atenção dos moradores, que procuraram a síndica do condomínio para reclamar.

Bruna teria aparecido no local para alimentar os bichos, porém, quando o boletim de ocorrência foi registrado, ela já não comparecia havia mais de uma semana. “Mesmo após insistente contato por parte da administração do prédio em questão”, destacou a síndica à polícia.

A investigação contra Raquel Pacheco

Policiais da 2ª Delegacia da Divisão de Investigações de Infrações contra o Meio Ambiente (DIICMA) foram até o apartamento onde Bruna morava e resgataram os animais, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

Ativistas e ONGs que cuidam de bichos abandonados também acompanharam a operação. Na época, Luisa Mell também postou sobre o caso nas redes sociais.

“A Bruna Surfistinha estava residindo de aluguel em um apartamento no centro de SP, com 4 animais (1 cão e 3 gatos) e os mesmos foram abandonados dentro do apartamento. Inicialmente ela aparecia eventualmente para alimentá-los, mas há mais de uma semana não aparece”, escreveu a apresentadora.