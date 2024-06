Gerard Piqué teria desistido de ter filhos com Clara Chía Martí

Não é segredo para ninguém que Gerard Piqué tem um ego muito elevado, ex-jogador de futebol muito famoso, nascido em uma família muito rica da Espanha e que foi parceiro de uma das cantoras latinas mais importantes do mundo, a colombiana Shakira, com quem tem dois filhos, Milan e Sasha.

Após sua separação da colombiana, a vida de Piqué ficou mais exposta do que nunca, supostamente por ser infiel a Shakira com uma jovem funcionária da Kosmos de 20 anos, Clara Chía Martí, com quem ele está estabelecido como seu parceiro formal atualmente.

São muitas luas que passaram desde que ele se separou de Shakira e agora que tem sua vida consolidada ao lado de Clara Chía, muitos esperam que o casal possa formar uma família com filhos próprios, mas não é o caso.

Não quer filhos com Clara Chía

Segundo fontes próximas ao casal que conversaram com a imprensa cor-de-rosa espanhola, o dono da Kosmos teria decidido renunciar à possibilidade de ter filhos com a espanhola devido a uma razão insólita, a preocupação de manter a estabilidade emocional e o bem-estar de Sasha e Milan.

Destaca o portal da Terra que Piqué expressou em várias ocasiões a importância de proporcionar um ambiente seguro e estável para as crianças. O ex-jogador de futebol considera que ter mais crianças poderia complicar a dinâmica familiar e gerar tensões desnecessárias.

Os meios de comunicação na Espanha destacam que o jogador estaria preocupado com o impacto da atenção da mídia na vida de seus filhos. “O relacionamento do catalão e Shakira sempre esteve sob escrutínio público, resultando em uma exposição midiática constante para Sasha e Milan”, diz a mídia.

Proteger Clara Chía

Ao renunciar a ter mais filhos, "o empresário busca proteger sua família atual e sua namorada Clara Chía Martí de uma maior invasão de privacidade e manter um ambiente mais controlado e tranquilo".

Eles precisam que Clara Chía Martí e ele mantenham um relacionamento estável e comprometido e que ambos concordaram em desistir de ter filhos, o que consideram ser o melhor para o futuro deles juntos.

No entanto, esta decisão não tem estado isenta de críticas e especulações. Alguns meios sugerem que Clara Chía Martí pode ter o desejo de formar uma família, o que poderia gerar diferenças no casal.

Apesar desta situação, as fontes garantem que o casal chegou a um entendimento mútuo sobre o assunto e estão focados em construir o relacionamento e apoiar os filhos de Gerard Piqué.