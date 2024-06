“Ela está muito gorda”: o desrespeito que a atriz que interpretou Kate Middleton em ‘The Crown’ sofreu

A atriz britânica, Meg Bellamy, detalhou sinceramente todas as duras críticas que teve que enfrentar de centenas de internautas nas redes sociais após interpretar Kate Middleton na sexta temporada da série ‘The Crown’.

ANÚNCIO

A atriz que interpretou Kate Middleton revela as críticas cruéis que recebeu nas redes sociais

Numa recente entrevista à revista You do Mail on Sunday, a jovem atriz revelou que os comentários eram em sua maioria: “você é muito gorda para interpretar a Kate”. No entanto, ela escolheu não dar muita importância, de acordo com as informações do site Vanidades.

Kate Middleton Kate Middleton de nuevo ausente en evento de la realeza. Experta revela cuándo estaria de vuelta. (Fotos de Finnbarr Webster / Chris Jackson en Getty Images)

Também, a própria Meg comentou que isso lhe serviu como "um vislumbre de como é ser uma mulher nesta indústria" e que também viu isso como "um sinal para se afastar, porque não significa nada".

Quem é Meg Bellamy?

Além disso, Bellamy afirmou que também "não se pode ouvir esse tipo de coisas", especialmente porque a maioria dessas opiniões são escritas por "trolls da internet ou por homens chamados Gary que seguram um peixe em sua foto de perfil".

Da mesma forma, a atriz indicou à publicação citada que, depois de terminar sua participação na famosa produção da Netflix, ela "tentou deixar o personagem para trás".

A atriz de 21 anos é natural de Wokingham, Berkshire, uma cidade não muito distante da vila onde Kate cresceu quando era apenas uma criança. Ela frequentou a escola St Crispin’s, onde se destacou em arte dramática. Foi nesse momento que descobriu o anúncio de elenco para a última temporada de ‘The Crown’.

Graças à sua enorme semelhança física com a atual princesa de Gales, Meg conseguiu enviar um vídeo se candidatando para o papel de Kate Middleton. Após vários meses, foi selecionada para o papel.