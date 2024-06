Britney Spears reconciliou-se com seus filhos de 18 e 17 anos: o que eles fazem e como estão?

Sean Preston e Jayden fizeram as pazes com sua mãe, Britney Spears, que os visitou

A vida está sorrindo aos poucos para a cantora Britney Spears, após vencer sua batalha legal contra seu pai, que atuou como seu tutor legal por 14 anos. A estrela da música, embora tenha enfrentado recentemente a separação de seu marido Sam Asghari, já encontrou uma nova maneira de ser feliz, pois está gradualmente restabelecendo sua relação com seus dois filhos.

Sean, de 18 anos, e Jaden, de 17, que ela teve durante seu casamento com Kevin Federline, não viam a mãe desde 2022, já que não concordavam com o comportamento que ela estava tendo nas redes sociais. Eles nem mesmo compareceram ao casamento de Britney com Sam. Além disso, também repreenderam a atitude de sua avó em relação à artista.

Depois de voltar de uma viagem ao México, a ‘Princesa do pop’ se reencontrou com seus filhos na Califórnia, embora não seja a primeira vez que o faz, foi em 25 de junho que veio à tona após uma nota divulgada pelo Daily Mail, pois uma fonte próxima à celebridade disse: “As crianças sentem tanto amor por sua mãe quanto ela por eles. As coisas voltaram ao normal e eles esperam juntos o futuro”.

Foi o irmão mais velho de Britney quem interveio para a reconciliação, que supostamente ocorreu desde fevereiro deste ano. A cantora de ‘I’m a Slave’ se encontrou com eles algumas vezes, tanto em Los Angeles quanto no Havaí, onde os jovens vivem.

Em 2021, Sean Preston disse ao mesmo jornal britânico: "Eu acredito 100% que isso pode ser resolvido. Apenas requererá muito tempo e esforço. Só quero que ela melhore mentalmente. Quando melhorar, estou ansioso para vê-la novamente".

Pouco se sabe sobre os filhos de Britney, pois eles são mantidos longe do olhar público. Três anos atrás, seu pai mencionou que Sean logo entraria na universidade e também começaria a trabalhar, embora não tenha especificado em que área profissional. Foi revelado que tanto Sean quanto Jayden adoram dançar e música.