As primeiras imagens do novo filme do Superman mostram que estão voltando às raízes do personagem

As primeiras imagens do aguardado filme “Superman: Legacy” geraram grande expectativa entre os fãs do icônico super-herói. Nestas, podemos ver David Corenswet vestindo seu traje de Superman, ao lado da atriz vencedora do Emmy, Rachel Brosnahan, que interpreta Lois Lane.

As fotos foram tiradas durante as filmagens de uma cena em Cleveland, Ohio, em 24 de junho passado, e têm gerado muita discussão entre os seguidores do personagem. David Corenswet, conhecido por seu papel na série "Hollywood" de Ryan Murphy, foi capturado em ação enquanto filmava uma sequência em que Superman assiste às forças armadas durante o que parece ser uma colisão de avião.

Aparecem as primeiras imagens de “Superman: Legacy”

O traje que Corenswet está usando tem sido objeto de debate nas redes sociais, já que apresenta um design que lembra as versões clássicas do personagem, com as característicos calções vermelhos por fora e um segundo "S" na capa, um detalhe que os puristas dos quadrinhos têm apreciado.

Rachel Brosnahan, famosa por seu papel em "The Marvelous Mrs. Maisel", também foi vista no set, coberta por um manto que escondia seu traje de Lois Lane até o momento de filmar. A atriz mostrou-se elegante e segura em sua interpretação, mantendo a essência da intrépida repórter do Daily Planet.

Wendell Pierce, que interpreta Perry White, o editor-chefe do jornal, também fez uma aparição, adicionando ainda mais autenticidade às cenas filmadas. O diretor James Gunn, que assumiu as rédeas do novo universo cinematográfico da DC, prometeu uma abordagem que retorna às raízes do personagem do Superman.

“Superman: Legacy” planeja trazer um Superman mais fiel aos quadrinhos

Gunn, conhecido por seu trabalho na franquia "Guardiões da Galáxia" da Marvel, busca dar a "Superman: Legacy" um tom mais leve e otimista, diferenciando-se da visão mais sombria e adulta apresentada por Zack Snyder em seus filmes anteriores do DCEU. As imagens evocam a cidade de Metrópolis, embora as filmagens sejam feitas em Cleveland.

Também foi visto no set Edi Gathegi, que interpreta o Sr. Terrific, um novo personagem no universo cinematográfico da DC, o que indica que o filme introduzirá elementos frescos enquanto honra as tradições dos quadrinhos. O filme "Superman: Legacy" está programado para ser lançado no verão de 2025.