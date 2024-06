A Princesa Ana do Reino Unido sofreu perda de memória e seu estado de saúde preocupa

Nova preocupação para a família real britânica. A princesa Ana, irmã do rei Charles e um dos membros da realeza com uma atividade oficial mais intensa, também está com problemas. A irmã do monarca, de 73 anos, sofreu um acidente em sua casa no domingo e ainda está hospitalizada no Hospital Southmead de Bristol.

ANÚNCIO

Ana, a segunda filha da falecida rainha Elizabeth, sofreu um acidente em sua casa em Gloucestershire (Gatcombe Park) após sofrer uma concussão cerebral aparentemente causada pelo impacto da cabeça ou patas de um cavalo. Dois dias depois de ter sido levada para o hospital, onde permanece em observação como medida de precaução, surgiram novos relatórios sobre seu estado.

Como está a princesa Ana após o acidente no último domingo?

Segundo os meios de comunicação britânicos, devido precisamente às lesões que sofre, a princesa parece não se lembrar exatamente do que aconteceu. Apesar disso, foi reportado que está acordada, consciente e espera-se que se recupere completamente.

De acordo com a imprensa, os serviços de emergência receberam um aviso no domingo e se deslocaram para a propriedade onde prestaram os primeiros socorros. Sua internação no hospital obrigou ao cancelamento de seus compromissos reais, incluindo uma viagem de trabalho planejada para esta quinta-feira ao Canadá.

A teoria existente é que a Princesa Real estava dando um passeio perto dos cavalos no momento de seu acidente. Lembremos que a irmã de Charles é uma apaixonada pela equitação e se destacou como cavaleira (competiu em uma Olimpíada). Mesmo aos 73 anos, continua montando regularmente. A última vez que a vimos montada em um cavalo foi em 15 de junho, quando participou do desfile militar Trooping the Colour, que marcou o retorno de Kate Middleton a um evento institucional.

A equipe médica que a atende assegura que as feridas que ela apresenta podem ter sido causadas por um “impacto potencial” devido a uma cabeçada ou um chute de um ou vários animais, conforme publicado pelo Daily Mail. Com base nos relatórios dos médicos, o Palácio de Buckingham chegou à conclusão de que “é a melhor hipótese possível” sobre o que realmente aconteceu com a Princesa.