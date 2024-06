Vídeo: Neymar compra camisa do Brasil em ruas dos EUA e faz alegria de ambulantes: “Melhor do mundo”

Se os brasileiros ficaram frustrados com a atuação baixa do Brasil diante da Costa Rica no primeiro jogo da fase de grupos da Copa América, ambulantes que vendiam produtos das equipes antes da partida ganharam o dia ao encontrar com Neymar, que estava procurando camisas da seleção brasileira.

Um vídeo feito pela equipe do jogador do Al-Hilal, que esteve presente no SoFi Stadium, em Los Angeles, mostra Neymar abordando vendedores em uma rua para adquirir uma camisa do Brasil.

Ao perceberem que era o jogador brasileiro, os ambulantes ficaram empolgados.

“Me dê uma camisa do Brasil, por favor”, pede Neymar, em inglês. “Qual tamanho?”, questiona o ambulante, que ainda não tinha percebido que era o craque. “M. Mais uma, rápido, por favor”, responde Neymar.

Ao perceber quem estava dentro do veículo, uma multidão rapidamente se forma, pedindo fotos com o jogador. Um dos ambulantes chega a dizer “melhor do mundo”, enquanto tira fotos com o atacante.

Assista ao vídeo:

Atuação fraca da seleção brasileira

Neymar esteve presente no estádio ao lado de amigos e do jogador da NBA Jimmy Butler, que atua pelo Miami Heat. O atleta brasileiro, que não foi convocado pois se recupera de uma lesão, não escondeu a frustração com a baixa atuação da seleção brasileira diante da Costa Rica, em jogo que terminou em 0 a 0 e era válido pela primeira rodada da Copa América.

Neymar também não curtiu quando Dorival Júnior decidiu substituir Vini Jr. A câmera do estádio flagrou quando o jogador faz o movimento de questionar a decisão do técnico.