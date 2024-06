Temporada 2 de House Of The Dragon: a cena do funeral de Jaehaerys foi inspirada em O Poderoso Chefão

House Of The Dragon

Após os eventos ocorridos no primeiro episódio da segunda temporada de House Of The Dragon, muitos fãs tinham grandes expectativas para este segundo capítulo intitulado ‘Rhaenyra, a Cruel’.

O episódio começa com as repercussões do assassinato de Jaehaerys Targaryen, filho do rei Aegon e da rainha Helaena.

O ato cometido por Queso y Sangre teria grandes consequências na guerra pela sucessão do trono com Rhaenyra. É por isso que Otto Hightower busca lidar com a situação a favor dos Verdes.

Como resultado, Alicent e Helaena se tornam as estrelas relutantes do cortejo fúnebre de Jaehaerys nas ruas de Kings Landing.

Inspiração em filme histórico

Numa entrevista nos bastidores após a produção do episódio, Clare Kilner, co-produtora executiva e diretora do Episódio 2 da série da HBO, revelou que para aquela cena a inspiração foi o clássico do cinema: O Poderoso Chefão.

"Investiguei O Poderoso Chefão e todos esses grandes filmes que têm essas incríveis cenas fúnebres", disse.

A cena de O Poderoso Chefão em questão é o funeral de Vito Corleone. De fato, ambos os funerais na tela têm algumas semelhanças inegáveis.

"Também me fez pensar muito no funeral da princesa Di e em como o cortejo foi lento", acrescentou. "Me fez pensar em Alicent e Helaena sendo obrigadas a ser carne de canhão público em sua dor".

Como é sabido, os príncipes William e Harry foram obrigados a caminhar ao lado do caixão de Diana diante de multidões angustiadas durante o seu funeral. Como Kilner apontou, isso é essencialmente o que Alicent e Helaena passam, servindo como isca em meio a uma campanha de ódio e vingança.